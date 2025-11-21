Кремль открестился от "мирного плана" Трампа
Кремль открестился от "мирного плана" Трампа

Песков
Источник:  online.ua

Официальная Москва утверждает, что официально не получала текст мирного плана американского лидера Дональда Трампа по поводу завершения войны России против Украины, поэтому ничего пока не может комментировать.

Главные тезисы

  • Кремль цинично лжет, что сохраняет открытость к мирным переговорам.
  • Несмотря на это, Москва потребовала от Украины немедленного принятия решений.

США якобы не ознакомили РФ со своим мирным планом

С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам последнего, команда российского диктатора Владимира Путина знает о наличии "возможных модификаций и одобренных формулировок".

Однако, мол, сказать что-то конкретное по этому поводу власти РФ не могут, ведь пока "официально ничего не получали".

Есть определенные соображения американской стороны, но предметно сейчас ничего не обсуждается. Мы полностью открыты и сохраняем нашу открытость для мирных переговоров.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Российские пропагандисты также поинтересовались, как команда Путина относится к опубликованным в СМИ положениям "мирного плана".

Как отметил Песков, он не хочет вести переговоры по такой сложной теме "в мегафонном режиме".

Несмотря на это, представитель Путина потребовал, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский принял решение относительно предложения прямо сейчас:

Должен принять ответственное решение, сделать это сейчас и взять на себя ответственность.

