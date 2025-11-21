Кремль відхрестився від "мирного плану" Трампа
Кремль відхрестився від "мирного плану" Трампа

Пєсков
Джерело:  online.ua

Офіційна Москва стверджує, що офіційно не отримувала текст мирного плану американського лідера Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти Україна, тому нічого наразі не може коментувати.

Головні тези:

  • Кремль цинічно бреше, що зберігає відкритість до мирних переговорів.
  • Попри це, Москва зажадала від України негайного ухвалення рішень.

США нібито не ознайомили РФ зі своїм мирним планом

З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За словами останнього, команда російського диктатора Володимира Путіна знає про наявність "можливих модифікацій і схвалених формулювань".

Однак, мовляв, сказати щось конкретне з цього приводу влада РФ не може, адже поки що "офіційно нічого не отримувала".

Є певні міркування американської сторони, але предметно на даний момент нічого не обговорюється. Ми повністю відкриті і зберігаємо нашу відкритість для мирних переговорів.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Російські пропагандисти також поцікавилися, як команда Путіна ставиться до опублікованих у ЗМІ положень "мирного плану".

Як зазначи Пєсков, він не хоче вести переговори з такої складної теми "в мегафонному режимі".

Попри це, речник Путіна зажадав, щоб український лідер Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо пропозиції просто зараз:

Повинен прийняти відповідальне рішення, зробити це зараз і взяти на себе відповідальність.

