Офіційна Москва стверджує, що офіційно не отримувала текст мирного плану американського лідера Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти Україна, тому нічого наразі не може коментувати.
Головні тези:
- Кремль цинічно бреше, що зберігає відкритість до мирних переговорів.
- Попри це, Москва зажадала від України негайного ухвалення рішень.
США нібито не ознайомили РФ зі своїм мирним планом
З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.
За словами останнього, команда російського диктатора Володимира Путіна знає про наявність "можливих модифікацій і схвалених формулювань".
Однак, мовляв, сказати щось конкретне з цього приводу влада РФ не може, адже поки що "офіційно нічого не отримувала".
Російські пропагандисти також поцікавилися, як команда Путіна ставиться до опублікованих у ЗМІ положень "мирного плану".
Як зазначи Пєсков, він не хоче вести переговори з такої складної теми "в мегафонному режимі".
Попри це, речник Путіна зажадав, щоб український лідер Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо пропозиції просто зараз:
