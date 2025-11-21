Кремль відхрестився від "мирного плану" Трампа

Офіційна Москва стверджує, що офіційно не отримувала текст мирного плану американського лідера Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти Україна, тому нічого наразі не може коментувати.

США нібито не ознайомили РФ зі своїм мирним планом

З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За словами останнього, команда російського диктатора Володимира Путіна знає про наявність "можливих модифікацій і схвалених формулювань".

Однак, мовляв, сказати щось конкретне з цього приводу влада РФ не може, адже поки що "офіційно нічого не отримувала".

Є певні міркування американської сторони, але предметно на даний момент нічого не обговорюється. Ми повністю відкриті і зберігаємо нашу відкритість для мирних переговорів. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Російські пропагандисти також поцікавилися, як команда Путіна ставиться до опублікованих у ЗМІ положень "мирного плану".

Як зазначи Пєсков, він не хоче вести переговори з такої складної теми "в мегафонному режимі".

Попри це, речник Путіна зажадав, щоб український лідер Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо пропозиції просто зараз: