Лідери Європи уже готують альтернативу мирному плану Трампа

Як вдалося дізнатися виданню The Wall Street Journal, європейські союзники наразі активно працюють над іншою версією плану завершення російсько-української війни. Головна мета — запропонувати Україні справедливіші умови, аніж у плані президента США Дональда Трампа.

Європа буде добиватися справедливого завершення війни

Згідно з даними ЗМІ, лідерами Європи не надто сподобалося те, що вони прочитали в новому мирному плані Трампа.

Саме тому було ухвалене рішення розпочати роботу над альтернативним варіантом.

Офіційний Брюссель плекає надію на те, що Україна прийме його варіант, адже він буде набагато справедливішим за те, що пропонують Києву Штати.

Європейські союзники розраховують остаточно завершити роботу над своїм планом найближчими днями.

Журналісти звертають увагу на те, що жодних подроби про майбутній "європейський" документа наразі не розкривають.

Вночі 21 листопада американські ЗМІ оприлюднили усі 28 пунктів нового "мирного плану" США, який передали не ознайомлення Україні.

В Офісі президента України офіційно підтвердили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.

За словами тимчасово повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс, Київ та Вашингтон домовилися про "агресивний графік" зусиль щодо підписання мирного договору.