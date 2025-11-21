Атака РФ на Тернопіль. З-під завалів дістали тіла жінки і двох дітей

Опівдні 21 листопада Державна служба України з надзвичайних ситуацій офіційно підтвердила, що кількість жертв російської масованої атаки на Тернопіль, яка відбулася 19 листопада, зросла до 31 особи.

У Тернополі продовжує зростати кількість загиблих

Як повідомляє пресслужба ДСНС України, рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіла ще 3 людей, серед них — 2 дитини.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Таким чином кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару в ніч на 19 листопада зросла до 31 людини, 94 постраждали. Наразі безвісти зниклими вважаються 13 осіб, — йдеться в офіційній заяві.

Як повідомив журналістам начальник Нацполіції Тернопільщини Сергій Зюбаненко, виявлені 21 листопада загиблі — мати і двоє дітей віком 5 і 1,5 року.

Їхні тіла вже опізнав батько родини.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

ДСНС України звертає увагу на те, що аварійно-пошукові роботи тривають.

Нагадаємо: вночі 19 листопада Росія завдала удару по промисловому об'єкту та двох житлових будинках, розташованих на території масиву "Сонячний".

Згодом офіційно стало відомо, що у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья"), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка").