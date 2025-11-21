Атака РФ на Тернополь. Из-под завалов достали тела женщины и двоих детей

В полдень 21 ноября Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям официально подтвердила, что количество жертв российской массированной атаки на Тернополь, состоявшуюся 19 ноября, возросло до 31 человека.
Главные тезисы
- Тела своей жены и двоих детей опознал отец семьи.
- В настоящее время без вести пропавшими считаются 13 человек.
В Тернополе продолжает расти количество погибших
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки тела еще 3 человека, среди них — 2 ребенка.
Как сообщил журналистам начальник Нацполиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко, обнаруженные 21 ноября погибшие — мать и двое детей 5 и 1,5 года.
Их тела уже опознал отец семьи.
ГСЧС Украины обращает внимание на то, что аварийно-розыскные работы продолжаются.
Напомним: ночью 19 ноября Россия нанесла удар по промышленному объекту и двум жилым домам, расположенным на территории массива "Солнечный".
Впоследствии официально стало известно, что в многоквартирные жилые дома в городе Тернополь попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации: 6-ти Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья") и 4-х Ту-160МС.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-