9 человек погибли в результате атаки России на Тернополь
Украина
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Тернополе в результате российского удара погибли девять мирных жителей города. Также известно о десятках пострадавших.

  • Во Львовской области били по критической инфраструктуре, энергетике.
  • Зеленский снова призывает мир остановить Россию и ее преступления.

Как сообщает глава государства, в Тернополе россияне целили в жилые девятиэтажки, начались пожары.

К сожалению, есть значительные разрушения домов и под завалами могут быть люди. Все необходимые службы работают на местах, каждую жизнь пытаются спасти. По состоянию на данный момент известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли. Мои соболезнования родным.

Глава государства официально подтвердил, что по состоянию на данный момент известно о более 470 ударных дронов, 48 ракет разного типа — баллистическая, крылатые, — которые Россия этой ночью выпустила по Украине.

Кроме того, указано, что под массированный удар врага снова попал Харьков.

В результате обстрелов города пострадали 46 человек, среди них двое детей — девочки 9 и 13 лет.

Враг снова атаковал энергетику, транспорт, гражданскую инфраструктуру, в частности в Ивано-Франковской области. Три человека ранены, и из них двое — это дети.

Во Львовской области били по критической инфраструктуре, энергетике. Ранен человек в Донецкой области. Были под ударом и Киевщина, Николаевщина, Черкасщина, Черниговщина, Днепровщина, — сообщил Зеленский.

