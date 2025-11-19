9 человек погибли в результате атаки России на Тернополь

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Тернополе в результате российского удара погибли девять мирных жителей города. Также известно о десятках пострадавших.
Главные тезисы
- Во Львовской области били по критической инфраструктуре, энергетике.
- Зеленский снова призывает мир остановить Россию и ее преступления.
Зеленский отреагировал на новую российскую атаку
Как сообщает глава государства, в Тернополе россияне целили в жилые девятиэтажки, начались пожары.
Глава государства официально подтвердил, что по состоянию на данный момент известно о более 470 ударных дронов, 48 ракет разного типа — баллистическая, крылатые, — которые Россия этой ночью выпустила по Украине.
Кроме того, указано, что под массированный удар врага снова попал Харьков.
В результате обстрелов города пострадали 46 человек, среди них двое детей — девочки 9 и 13 лет.
Враг снова атаковал энергетику, транспорт, гражданскую инфраструктуру, в частности в Ивано-Франковской области. Три человека ранены, и из них двое — это дети.
