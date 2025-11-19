Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами — десятки пострадавших
Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами — десятки пострадавших

В ночь 19 ноября страна-агрессорка Россия наносила комбинированные удары по разным регионам Украины, в частности по Харьковщине, Хмельницкой, Франковщине, Львовщине, Черниговщине и Тернопольщине. Количество пострадавших и возможных жертв пока уточняется.

Главные тезисы

  • В Харьковской области известно о более 30 пострадавших.
  • Масштабные пожары бушуют и во Львовской области, в Тернополе россияне попали в многоэтажку.

Последствия атаки РФ на Украину 19 ноября

Около полуночи российские дроны начали наносить удары по Харькову — в городе начались пожары.

Как сообщают местные власти, в течение ночи количество пострадавших постоянно росло.

Согласно последним данным, пострадали 32 человека, в том числе 9-летний и 13-летний ребенок, а также 18-летняя девушка.

Ночью враг нанес удар беспилотником по жилому дому в г. Семеновка Черниговской области — никто не пострадал.

В Тернополе в результате российского удара разрушен многоэтажный дом. Последствия вражеской атаки уточняются.

Местные власти пока не комментировали удар, однако люди публикуют видео с места событий:

Под удары армии РФ попал также Львов, в том числе один из энергообъектов. Также разрушения получили деревообрабатывающее предприятие и складское помещение.

В Днепропетровской области 7 человек ранены в результате российских атак.

В Никопольском районе пострадали трое, одного спасатели доставили в больницу. Повреждены многоэтажки, АЗС, учебное заведение и птицефабрика.

В Павлоградском районе из-за атак дронов травмированы четыре человека, повреждено предприятие и инфраструктура, начались пожары.

Также громкие взрывы раздавались в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской областях — все последствия уточняются.

