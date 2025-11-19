Росія масовано атакує Україну ракетами та дронами — десятки потерпілих

Протягом ночі 19 листопада країна-агресорка Росія завдавала комбінованих ударів по різних регіонах України, зокрема по Харківщині, Хмельниччині, Франківщині, Львівщині, Чернігівщині та Тернопільщині. Кількість постраждалих та можливих жертв наразі уточнюється.

Наслідки атаки РФ на Україну 19 листопада

Близько опівночі російські дрони почали завдавати ударів по Харкову — у місті почалися пожежі.

Як повідомляє місцева влада, протягом ночі кількість потерпілих невпинно зростала.

Згідно з останніми даними, постраждали 32 людини, серед них 9-річна та 13-річна дитини, а також 18-річна дівчина.

Вночі ворог завдав удару безпілотником по житловому будинку у м. Семенівка Чернігівської області — ніхто не постраждав.

У Тернополі внаслідок російського удару зруйновано багатоповерховий будинок. Наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.

Місцева влада поки не коментувала удар, однак люди публікують відео з місця подій:

Під удари армії РФ потрапив також Львів, зокрема один з енергообʼєктів. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення.

У Дніпропетровській області 7 людей поранені внаслідок російських атак.

У Нікопольському районі постраждали троє, одного рятувальники доправили до лікарні. Пошкоджені багатоповерхівки, АЗС, навчальний заклад і птахофабрика. Поширити

У Павлоградському районі через атаки дронів травмовані четверо людей, пошкоджене підприємство та інфраструктура, сталися пожежі.