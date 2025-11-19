Росія масовано атакує Україну ракетами та дронами — десятки потерпілих

Протягом ночі 19 листопада країна-агресорка Росія завдавала комбінованих ударів по різних регіонах України, зокрема по Харківщині, Хмельниччині, Франківщині, Львівщині, Чернігівщині та Тернопільщині. Кількість постраждалих та можливих жертв наразі уточнюється.
Головні тези:
- У Харківській області відомо про понад 30 потерпілих.
- Масштабні пожежі вирують та Львівщині, у Тернополі росіяни поцілили у багатоповерхівку.
Наслідки атаки РФ на Україну 19 листопада
Близько опівночі російські дрони почали завдавати ударів по Харкову — у місті почалися пожежі.
Як повідомляє місцева влада, протягом ночі кількість потерпілих невпинно зростала.
Згідно з останніми даними, постраждали 32 людини, серед них 9-річна та 13-річна дитини, а також 18-річна дівчина.
Вночі ворог завдав удару безпілотником по житловому будинку у м. Семенівка Чернігівської області — ніхто не постраждав.
У Тернополі внаслідок російського удару зруйновано багатоповерховий будинок. Наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.
Місцева влада поки не коментувала удар, однак люди публікують відео з місця подій:
Під удари армії РФ потрапив також Львів, зокрема один з енергообʼєктів. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення.
У Дніпропетровській області 7 людей поранені внаслідок російських атак.
У Павлоградському районі через атаки дронів травмовані четверо людей, пошкоджене підприємство та інфраструктура, сталися пожежі.
Також гучні вибухи лунали в у Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській областях — всі наслідки наразі уточнюються.
