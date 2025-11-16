У Росії почалися перебої з дротовим інтернетом

Мешканці понад 10 регіонів в країні-агресорці почали скаржитися на відсутність дротового інтернету від державного "Ростелекома": перші проблеми почалися ще 15 листопада.
Головні тези:
- Наразі працюють сайти з "білих списків" Мінцифри.
- Нещодавно Мішустін підписав постанову про "правила централізованого управління мережею зв'язку загального користування".
Що відомо про нові проблеми в Росії
Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, спочатку інтернет зник у Володимирській, Івановській, Костромській та Ярославській областях РФ.
Потім почали ширитися повідомляння про те, що в останньому регіоні нібито був пошкоджений магістральний канал.
Також відомо, що інтернет зник у Мурманській області, Ямало-Ненецькому автономному окрузі і частково — у Краснодарському краї.
Попри це, у користувачів працювали сайти з "білих списків" Мінцифри.
Уже зранку 16 листопада скарги на відсутність інтернету надходили з Марій Ел, Удмуртії, Амурській, Бєлгородській, Курській, Нижегородській, Псковській, Самарській та Челябінській областях.
