У Росії почалися перебої з дротовим інтернетом
Категорія
Світ
Дата публікації

У Росії почалися перебої з дротовим інтернетом

Що відомо про нові проблеми в Росії
Джерело:  online.ua

Мешканці понад 10 регіонів в країні-агресорці почали скаржитися на відсутність дротового інтернету від державного "Ростелекома": перші проблеми почалися ще 15 листопада.

Головні тези:

  • Наразі працюють сайти з "білих списків" Мінцифри.
  • Нещодавно Мішустін підписав постанову про "правила централізованого управління мережею зв'язку загального користування".

Що відомо про нові проблеми в Росії

Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, спочатку інтернет зник у Володимирській, Івановській, Костромській та Ярославській областях РФ.

Потім почали ширитися повідомляння про те, що в останньому регіоні нібито був пошкоджений магістральний канал.

Також відомо, що інтернет зник у Мурманській області, Ямало-Ненецькому автономному окрузі і частково — у Краснодарському краї.

Попри це, у користувачів працювали сайти з "білих списків" Мінцифри.

Уже зранку 16 листопада скарги на відсутність інтернету надходили з Марій Ел, Удмуртії, Амурській, Бєлгородській, Курській, Нижегородській, Псковській, Самарській та Челябінській областях.

Подібна вибірковість доступу — із збереженням "білого списку" — є одним з варіантів, передбачених законом про "суверенний Рунет". Поки незрозуміло, чи стався збій через невдалі навчання з "ізоляції" мережі, централізоване командування на фільтрацію чи через масштабну поломку обладнання.

