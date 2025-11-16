В России начались перебои с проводным интернетом

Жители более 10 регионов в стране-агрессорке начали жаловаться на отсутствие проводного интернета от государственного "Ростелекома": первые проблемы начались еще 15 ноября.

Что известно о новых проблемах в России

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, первоначально интернет исчез во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях РФ.

Затем начали распространяться сообщения о том, что в последнем регионе якобы был поврежден магистральный канал.

Также известно, что интернет исчез в Мурманской области, Ямало-Ненецком автономном округе и частично — в Краснодарском крае.

Несмотря на это, у пользователей работали сайты из "белых списков" Минцифры.

Уже утром 16 ноября жалобы на отсутствие интернета приходили в Марии Эл, Удмуртии, Амурской, Белгородской, Курской, Нижегородской, Псковской, Самарской и Челябинской областях.