В России начались перебои с проводным интернетом
Категория
Мир
Дата публикации

В России начались перебои с проводным интернетом

Что известно о новых проблемах в России
Источник:  online.ua

Жители более 10 регионов в стране-агрессорке начали жаловаться на отсутствие проводного интернета от государственного "Ростелекома": первые проблемы начались еще 15 ноября.

Главные тезисы

  • Сейчас работают сайты из "белых списков" Минцифры.
  • Недавно Мишустин подписал постановление о "правилах централизованного управления сетью связи общего пользования".

Что известно о новых проблемах в России

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, первоначально интернет исчез во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях РФ.

Затем начали распространяться сообщения о том, что в последнем регионе якобы был поврежден магистральный канал.

Также известно, что интернет исчез в Мурманской области, Ямало-Ненецком автономном округе и частично — в Краснодарском крае.

Несмотря на это, у пользователей работали сайты из "белых списков" Минцифры.

Уже утром 16 ноября жалобы на отсутствие интернета приходили в Марии Эл, Удмуртии, Амурской, Белгородской, Курской, Нижегородской, Псковской, Самарской и Челябинской областях.

Подобная избирательность доступа — с сохранением "белого списка" — является одним из вариантов, предусмотренных законом о "суверенном Рунете". Пока неясно, произошел ли сбой из-за неудачных учений по "изоляции" сети, централизованного командования на фильтрацию или масштабной поломки оборудования.

