Украинские воины отбросили россиян возле одного из сел в Донецкой области

16 ноября официально стало известно, что Силы Обороны Украины смогли успешно отбросить российских захватчиков вблизи Шахово в Донецкой области. Об этом сообщил украинский мониторинговый проект DeepState.
Главные тезисы
- Начался 1 362 день полномасштабной войны РФ против Украины.
- За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава армии РФ.
Что известно о новых успехах Сил обороны
Стоит отметить, что Генеральный штаб ВСУ пока никак не подтверждал и не опровергал эту информацию.
Пока известно, что на Александровском направлении украинские воины смогли отразить 20 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Сосновка, Привольное, Вороно, Вербовое, Вишневое, Красногорское и Зеленая Роща.
На Гуляйпольском направлении армия РФ 12 раз атаковала позиции Сил обороны в направлениях Варваровки и Затишье.
На Ореховском направлении агрессор провел пять атак вблизи Степногорска, Плавней и Степного.
