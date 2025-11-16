Украинские воины отбросили россиян возле одного из сел в Донецкой области

16 ноября официально стало известно, что Силы Обороны Украины смогли успешно отбросить российских захватчиков вблизи Шахово в Донецкой области. Об этом сообщил украинский мониторинговый проект DeepState.

Что известно о новых успехах Сил обороны

Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Шахово. Враг продвинулся во Владимировке и вблизи Софиевки, — сказано в заявлении DeepState. Поделиться

Стоит отметить, что Генеральный штаб ВСУ пока никак не подтверждал и не опровергал эту информацию.

Пока известно, что на Александровском направлении украинские воины смогли отразить 20 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Сосновка, Привольное, Вороно, Вербовое, Вишневое, Красногорское и Зеленая Роща.

На Гуляйпольском направлении армия РФ 12 раз атаковала позиции Сил обороны в направлениях Варваровки и Затишье.

На Ореховском направлении агрессор провел пять атак вблизи Степногорска, Плавней и Степного.