Украинские воины отбросили россиян возле одного из сел в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины отбросили россиян возле одного из сел в Донецкой области

Что известно о новых успехах Сил обороны
Read in English
Читати українською
Источник:  DeepState

16 ноября официально стало известно, что Силы Обороны Украины смогли успешно отбросить российских захватчиков вблизи Шахово в Донецкой области. Об этом сообщил украинский мониторинговый проект DeepState.

Главные тезисы

  • Начался 1 362 день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава армии РФ.

Что известно о новых успехах Сил обороны

Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Шахово. Враг продвинулся во Владимировке и вблизи Софиевки, — сказано в заявлении DeepState.

Стоит отметить, что Генеральный штаб ВСУ пока никак не подтверждал и не опровергал эту информацию.

Пока известно, что на Александровском направлении украинские воины смогли отразить 20 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Сосновка, Привольное, Вороно, Вербовое, Вишневое, Красногорское и Зеленая Роща.

На Гуляйпольском направлении армия РФ 12 раз атаковала позиции Сил обороны в направлениях Варваровки и Затишье.

На Ореховском направлении агрессор провел пять атак вблизи Степногорска, Плавней и Степного.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, семь пунктов управления, 11 артиллерийских средств, два состава боеприпасов, радиолокационную станцию и один важный объект российских захватчиков.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это позор". Трамп выступил с новым заявлением об Украине и РФ
Трамп не отказался от намерения завершить российско-украинскую войну
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия России теряет контроль над Купянском
Что происходит в Купянске
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Стубб озвучил прогноз касательно завершения войны РФ против Украины
Стубб не верит, что война скоро завершится

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?