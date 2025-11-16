Українські воїни відкинули росіян біля одного з сіл на Донеччині

16 листопада офіційно стало відомо, що Сили Оборони України змогли успішно відкинути російських загарбників поблизу Шахового у Донецькій області. Про це повідомив український моніторинговий проект DeepState.

Що відомо про нові успіхи Сил оборони

Сили Оборони України відкинули противника поблизу Шахового. Ворог просунувся у Володимирівці та поблизу Софіївки, — йдеться в заяві DeepState. Поширити

Варто зазначити, що Генеральний штаб ЗСУ поки жодним чином не підтверджував, та не спростовував цю інформацію.

Наразі відомо, що на Олександрівському напрямку українські воїни змогли відбити 20 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Соснівка, Привільне, Вороне, Вербове, Вишневе, Красногірське та Зелений Гай.

На Гуляйпільському напрямку армія РФ 12 разів атакував позиції Сил оборони в напрямках Варварівки та Затишшя.

На Оріхівському напрямку агресор провів п’ять атак поблизу Степногірська, Плавнів та Степового.