Скільки нових танків виробляє Росія — дані аналітиків

Згідно з підрахунками аналітичної агенції Janes, країна-агресорка РФ виробляє до 400 нових танків щороку, не рахуючи ті, що відновлюються після зберігання. Це вказує на плани Кремля відновити танкові війська.
Головні тези:
- Росія не планує відмовлятись від масового застосування танків на фронті.
- Її не зупиняє навіть те, що наразі ситуацію на полі бою вирішують дрони.
Російська промисловість набирає оберти
Після детального аналізу експерти дійшли висновку, що на "Уралвагонзаводі" щороку випускають до 250 танків Т-90М "Прорыв", а завод "Омсктрансмаш" виготовляє до 150 танків Т-80БВМ.
Що важливо розуміти, протягом 2022-2025 років загальна кількість наявних у російської армії танків типу Т-72Б3 скоротились з 1200 до 1100 одиниць, тоді як кількість Т-90М зросла з 50 до 200, а Т-80БВМ — з 100 до 280 одиниць.
У цій статистиці враховане не лише нове виробництво та зняті з консервації машини, але також шалені втрати танків на фронті за цей самий час.
На переконання аналітиків, паралельне виробництво кількох типів ОБТ, найімовірніше, свідчить про успадкований радянський менталітет, де держава в першу чергу орієнтується на масштаб.
Де-факто, це означає, що оптимізація та ефективне використання ресурсу не відіграють ключової ролі у цих процесах.
