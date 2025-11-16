Скільки нових танків виробляє Росія — дані аналітиків
Джерело:  online.ua

Згідно з підрахунками аналітичної агенції Janes, країна-агресорка РФ виробляє до 400 нових танків щороку, не рахуючи ті, що відновлюються після зберігання. Це вказує на плани Кремля відновити танкові війська.

Головні тези:

  • Росія не планує відмовлятись від масового застосування танків на фронті.
  • Її не зупиняє навіть те, що наразі ситуацію на полі бою вирішують дрони.

Російська промисловість набирає оберти

Після детального аналізу експерти дійшли висновку, що на "Уралвагонзаводі" щороку випускають до 250 танків Т-90М "Прорыв", а завод "Омсктрансмаш" виготовляє до 150 танків Т-80БВМ.

Що важливо розуміти, протягом 2022-2025 років загальна кількість наявних у російської армії танків типу Т-72Б3 скоротились з 1200 до 1100 одиниць, тоді як кількість Т-90М зросла з 50 до 200, а Т-80БВМ — з 100 до 280 одиниць.

У цій статистиці враховане не лише нове виробництво та зняті з консервації машини, але також шалені втрати танків на фронті за цей самий час.

Усі згадані вище типи танків мають низку спільних деталей, що забезпечує уніфіковане виробництво, котре своєю чергою сприяє підвищенню ефективності виробництва.

На переконання аналітиків, паралельне виробництво кількох типів ОБТ, найімовірніше, свідчить про успадкований радянський менталітет, де держава в першу чергу орієнтується на масштаб.

Де-факто, це означає, що оптимізація та ефективне використання ресурсу не відіграють ключової ролі у цих процесах.

