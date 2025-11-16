Прем'єр-міністр німецької землі Баварія Маркус Зьодер публічно озвучив звинувачення ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"). Політик наголошує, що ця політична сила лобіює інтереси російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна.
Головні тези:
- Прем'єр Баварії чітко дав зрозуміти, що буде давати відсіч проросійським силам в Німеччині.
- Нещодавно члени "Альтернативи для Німеччини" прибули в Сочі для участі в організованому російською владою симпозіумі "БРІКС – Європа".
Премʼєр Баварії вказав на симпатиків Путіна
Його гучні заяви пролунали під час консервативної молодіжної конференції на південному заході Німеччини.
Зьодер не приховував, як сильно зневажає "АдН" за їхню проросійську позицію.
Німецький політик вкотре звернувся увагу на те, як депутати "АдН" запрошували групи відвідувачів до російського посольства в Берліні.
На переконання Зьодера, лише його політична сила та Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца здатні "утримати радикалів від влади", маючи на увазі "Альтернативу для Німеччини".
