Прем'єр-міністр німецької землі Баварія Маркус Зьодер публічно озвучив звинувачення ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"). Політик наголошує, що ця політична сила лобіює інтереси російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна.

Премʼєр Баварії вказав на симпатиків Путіна

Його гучні заяви пролунали під час консервативної молодіжної конференції на південному заході Німеччини.

Зьодер не приховував, як сильно зневажає "АдН" за їхню проросійську позицію.

Ці люди є підлабузниками, вони є придворними блазнями Путіна, вони є слугами Кремля, — обурився він. Поширити

Німецький політик вкотре звернувся увагу на те, як депутати "АдН" запрошували групи відвідувачів до російського посольства в Берліні.

На переконання Зьодера, лише його політична сила та Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца здатні "утримати радикалів від влади", маючи на увазі "Альтернативу для Німеччини".