"Блазні Путіна". Премʼєр Баварії публічно присоромив АдН
Категорія
Політика
Дата публікації

"Блазні Путіна". Премʼєр Баварії публічно присоромив АдН

Премʼєр Баварії вказав на симпатиків Путіна
Джерело:  DPA

Прем'єр-міністр німецької землі Баварія Маркус Зьодер публічно озвучив звинувачення ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"). Політик наголошує, що ця політична сила лобіює інтереси російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Прем'єр Баварії чітко дав зрозуміти, що буде давати відсіч проросійським силам в Німеччині.
  • Нещодавно члени "Альтернативи для Німеччини" прибули в Сочі для участі в організованому російською владою симпозіумі "БРІКС – Європа".

Премʼєр Баварії вказав на симпатиків Путіна

Його гучні заяви пролунали під час консервативної молодіжної конференції на південному заході Німеччини.

Зьодер не приховував, як сильно зневажає "АдН" за їхню проросійську позицію.

Ці люди є підлабузниками, вони є придворними блазнями Путіна, вони є слугами Кремля, — обурився він.

Німецький політик вкотре звернувся увагу на те, як депутати "АдН" запрошували групи відвідувачів до російського посольства в Берліні.

На переконання Зьодера, лише його політична сила та Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца здатні "утримати радикалів від влади", маючи на увазі "Альтернативу для Німеччини".

Ми маємо інше уявлення про свободу. Не повинно бути так, що судова влада і поліція контролюються виключно главою держави, а меншини пригнічуються. Наша буква "Х" забороняє нам це робити, — заявив прем'єр-міністр німецької землі Баварія.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії почалися перебої з дротовим інтернетом
Що відомо про нові проблеми в Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У Греції розкрили деталі угоди постачання газу до України
Греція постачатиме газ Україні
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Душу дияволу не продали". У Швейцарії спалахнув гучний скандал
Скандал у Швейцарії - останні подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?