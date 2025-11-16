У Греції розкрили деталі угоди постачання газу до України

Як повідомляє грецький оператор природного газу DEPA, домовленості щодо постачання природного газу до України з Греції розраховані на перший квартал 2026 року.

Греція постачатиме газ Україні

Як повідомляє пресслужба DEPA, вони вже підписали з українською компанією "Нафтогаз" декларацію про наміри щодо "постачання природного газу на ринок України в зимовий період з грудня 2025 року по березень 2026 року".

У межах майбутньої угоди передбачається транспортування скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів через "Маршрут 1", який спільно надають оператори транспортних систем (ОТС) Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України, — йдеться в офіційній заяві.

Команда DEPA звертає увагу на те, що декларація є важливим кроком на шляху до посилення регіональної енергетичної співпраці та європейської енергетичної безпеки".