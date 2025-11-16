У Греції розкрили деталі угоди постачання газу до України

Як повідомляє грецький оператор природного газу DEPA, домовленості щодо постачання природного газу до України з Греції розраховані на перший квартал 2026 року.
Головні тези:
- Планується транспортування скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів.
- Процес постачання стартує уже в 2026 року.
Греція постачатиме газ Україні
Як повідомляє пресслужба DEPA, вони вже підписали з українською компанією "Нафтогаз" декларацію про наміри щодо "постачання природного газу на ринок України в зимовий період з грудня 2025 року по березень 2026 року".
Команда DEPA звертає увагу на те, що декларація є важливим кроком на шляху до посилення регіональної енергетичної співпраці та європейської енергетичної безпеки".
Варто також зазначити, що оголошуючи про підписання нової угоди, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив журналістам, що постачання газу з Греції до України почнуться у січні наступного року.
