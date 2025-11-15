Коли Україна стане членом ЄС — прогноз Сікорського

На переконання шефа польської дипломатії Радослава Сікорського, Україна стане повноцінним членом Європейського Союзу на початку наступного десятиліття.

Сікорський озвучив власне бачення

Очільник МЗС Польщі звернув увагу на те, що Угорщина блокує прогрес Києва на цьому шляху.

Однак вона нічого не може зробити з тим фактом, що Україна вже має статус кандидата.

Попри це, й офіційний Брюссель не має права ігнорувати гучні корупційні скандали, які псують українську репутацію.

Якщо Україна буде толерувати корупцію, вона не вступить до Європейського Союзу. ЄС вимагає чесності, застосування процедур. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Також він озвучив прогноз щодо розвитку російсько-української війни.

На переконання Сікорського, диктатор Путін не зможе витримати ще три роки війни з Україною, яку буде підтримувати Захід.

Польський дипломат додав, що наразі Україна виробляє близько половини своїх безпілотників і ракет у себе вдома.