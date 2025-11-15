Когда Украина станет членом ЕС — прогноз Сикорского

По мнению шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, Украина станет полноценным членом Европейского Союза в начале следующего десятилетия.
Главные тезисы
- Коррупционные скандалы портят репутацию Украины в глазах ее союзников.
- Это может помешать пути евроинтеграции.
Сикорский озвучил собственное видение
Глава МИД Польши обратил внимание на то, что Венгрия блокирует прогресс Киева на этом пути.
Однако она ничего не может поделать с тем фактом, что Украина уже получила статус кандидата.
Несмотря на это, и официальный Брюссель не имеет права игнорировать громкие коррупционные скандалы, портящие украинскую репутацию.
Также он озвучил прогноз развития российско-украинской войны.
По мнению Сикорского, диктатор Путин не сможет выдержать еще три года войны с Украиной, которую будет поддерживать Запад.
Польский дипломат добавил, что сейчас Украина производит около половины своих беспилотников и ракет у себя дома.
