Когда Украина станет членом ЕС — прогноз Сикорского
Сикорский озвучил собственное видение
Источник:  Polsat News

По мнению шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, Украина станет полноценным членом Европейского Союза в начале следующего десятилетия.

Главные тезисы

  • Коррупционные скандалы портят репутацию Украины в глазах ее союзников.
  • Это может помешать пути евроинтеграции.

Глава МИД Польши обратил внимание на то, что Венгрия блокирует прогресс Киева на этом пути.

Однако она ничего не может поделать с тем фактом, что Украина уже получила статус кандидата.

Несмотря на это, и официальный Брюссель не имеет права игнорировать громкие коррупционные скандалы, портящие украинскую репутацию.

Если Украина будет терпеть коррупцию, она не вступит в Европейский Союз. ЕС требует честности, применения процедур.

Также он озвучил прогноз развития российско-украинской войны.

По мнению Сикорского, диктатор Путин не сможет выдержать еще три года войны с Украиной, которую будет поддерживать Запад.

Польский дипломат добавил, что сейчас Украина производит около половины своих беспилотников и ракет у себя дома.

Путин не достиг того, чего хотел; мы думали, что у него вторая армия в мире, а он все еще сражается на Донбассе уже 10 лет. Я бы не назвал это победой, – с иронией отметил Сикорский.

