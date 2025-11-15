Когда Украина станет членом ЕС — прогноз Сикорского

Сикорский озвучил собственное видение

Глава МИД Польши обратил внимание на то, что Венгрия блокирует прогресс Киева на этом пути.

Однако она ничего не может поделать с тем фактом, что Украина уже получила статус кандидата.

Несмотря на это, и официальный Брюссель не имеет права игнорировать громкие коррупционные скандалы, портящие украинскую репутацию.

Если Украина будет терпеть коррупцию, она не вступит в Европейский Союз. ЕС требует честности, применения процедур. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Также он озвучил прогноз развития российско-украинской войны.

По мнению Сикорского, диктатор Путин не сможет выдержать еще три года войны с Украиной, которую будет поддерживать Запад.

Польский дипломат добавил, что сейчас Украина производит около половины своих беспилотников и ракет у себя дома.