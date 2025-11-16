В Греции раскрыли детали соглашения по поставкам газа в Украину

Как сообщает греческий оператор природного газа DEPA, договоренности по поставкам природного газа в Украину из Греции рассчитаны на первый квартал 2026 года.
Главные тезисы
- Планируется транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов.
- Процесс поставки стартует уже в январе 2026 году.
Греция будет поставлять газ Украине
Как сообщает пресс-служба DEPA, они уже подписали с украинской компанией "Нафтогаз" декларацию о намерениях по поставке природного газа на рынок Украины в зимний период с декабря 2025 года по март 2026 года.
Команда DEPA обращает внимание на то, что декларация является важным шагом на пути к усилению регионального энергетического сотрудничества и европейской энергетической безопасности".
Следует также отметить, что объявляя о подписании нового соглашения, президент Владимир Зеленский официально подтвердил журналистам, что поставки газа из Греции в Украину начнутся в январе следующего года.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-