В Греции раскрыли детали соглашения по поставкам газа в Украину

Как сообщает греческий оператор природного газа DEPA, договоренности по поставкам природного газа в Украину из Греции рассчитаны на первый квартал 2026 года.

Греция будет поставлять газ Украине

Как сообщает пресс-служба DEPA, они уже подписали с украинской компанией "Нафтогаз" декларацию о намерениях по поставке природного газа на рынок Украины в зимний период с декабря 2025 года по март 2026 года.

В рамках предстоящего соглашения предполагается транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов через "Маршрут 1", совместно предоставляемый операторами транспортных систем (ОТС) Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Команда DEPA обращает внимание на то, что декларация является важным шагом на пути к усилению регионального энергетического сотрудничества и европейской энергетической безопасности".