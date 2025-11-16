В Греции раскрыли детали соглашения по поставкам газа в Украину
В Греции раскрыли детали соглашения по поставкам газа в Украину

Греция будет поставлять газ Украине
Источник:  online.ua

Как сообщает греческий оператор природного газа DEPA, договоренности по поставкам природного газа в Украину из Греции рассчитаны на первый квартал 2026 года.

  • Планируется транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов.
  • Процесс поставки стартует уже в январе 2026 году.

Греция будет поставлять газ Украине

Как сообщает пресс-служба DEPA, они уже подписали с украинской компанией "Нафтогаз" декларацию о намерениях по поставке природного газа на рынок Украины в зимний период с декабря 2025 года по март 2026 года.

В рамках предстоящего соглашения предполагается транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов через "Маршрут 1", совместно предоставляемый операторами транспортных систем (ОТС) Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины, — сказано в официальном заявлении.

Команда DEPA обращает внимание на то, что декларация является важным шагом на пути к усилению регионального энергетического сотрудничества и европейской энергетической безопасности".

Следует также отметить, что объявляя о подписании нового соглашения, президент Владимир Зеленский официально подтвердил журналистам, что поставки газа из Греции в Украину начнутся в январе следующего года.

