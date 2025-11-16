"Шуты Путина". Премьер Баварии публично пристыдил АдН
Категория
Политика
Дата публикации

"Шуты Путина". Премьер Баварии публично пристыдил АдН

Премьер Баварии указал на симпатиков Путина
Read in English
Читати українською
Источник:  DPA

Премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зедер публично озвучил обвинение ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН"). Политик отмечает, что эта политическая сила лоббирует интересы российского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Премьер Баварии ясно дал понять, что будет давать отпор пророссийским силам в Германии.
  • Недавно члены "Альтернативы для Германии" прибыли в Сочи для участия в организованном российскими властями симпозиуме "БРИКС - Европа".

Премьер Баварии указал на симпатиков Путина

Его громкие заявления прозвучали во время консервативной молодежной конференции на юго-западе Германии.

Зедер не скрывал, как сильно презирает "АдН" за их пророссийскую позицию.

Эти люди подхалимы, они придворные шуты Путина, они слуги Кремля, — возмутился он.

Немецкий политик в очередной раз обратился к тому, как депутаты "АдН" приглашали группы посетителей в российское посольство в Берлине.

По убеждению Зодера, только его политическая сила и Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца способны "удержать радикалов от власти", имея в виду "Альтернативу для Германии".

У нас есть другое представление о свободе. Не должно быть так, что судебная власть и полиция контролируются исключительно главой государства, а меньшинства угнетаются. Наша буква "Х" запрещает нам это делать, — заявил премьер-министр немецкой земли Бавария.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России начались перебои с проводным интернетом
Что известно о новых проблемах в России
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Греции раскрыли детали соглашения по поставкам газа в Украину
Греция будет поставлять газ Украине
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Душа дьяволу не продали". В Швейцарии вспыхнул громкий скандал
Скандал в Швейцарии – последние подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?