Премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зедер публично озвучил обвинение ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН"). Политик отмечает, что эта политическая сила лоббирует интересы российского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

Премьер Баварии указал на симпатиков Путина

Его громкие заявления прозвучали во время консервативной молодежной конференции на юго-западе Германии.

Зедер не скрывал, как сильно презирает "АдН" за их пророссийскую позицию.

Эти люди подхалимы, они придворные шуты Путина, они слуги Кремля, — возмутился он. Поделиться

Немецкий политик в очередной раз обратился к тому, как депутаты "АдН" приглашали группы посетителей в российское посольство в Берлине.

По убеждению Зодера, только его политическая сила и Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца способны "удержать радикалов от власти", имея в виду "Альтернативу для Германии".