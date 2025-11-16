Премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зедер публично озвучил обвинение ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН"). Политик отмечает, что эта политическая сила лоббирует интересы российского диктатора и военного преступника Владимира Путина.
Главные тезисы
- Премьер Баварии ясно дал понять, что будет давать отпор пророссийским силам в Германии.
- Недавно члены "Альтернативы для Германии" прибыли в Сочи для участия в организованном российскими властями симпозиуме "БРИКС - Европа".
Премьер Баварии указал на симпатиков Путина
Его громкие заявления прозвучали во время консервативной молодежной конференции на юго-западе Германии.
Зедер не скрывал, как сильно презирает "АдН" за их пророссийскую позицию.
Немецкий политик в очередной раз обратился к тому, как депутаты "АдН" приглашали группы посетителей в российское посольство в Берлине.
По убеждению Зодера, только его политическая сила и Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца способны "удержать радикалов от власти", имея в виду "Альтернативу для Германии".
