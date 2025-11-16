"Душа дьяволу не продали". В Швейцарии вспыхнул громкий скандал
Категория
Мир
Дата публикации

"Душа дьяволу не продали". В Швейцарии вспыхнул громкий скандал

Скандал в Швейцарии – последние подробности
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Глава Министерства экономики Швейцарии Ги Пармелен встал на защиту торгового соглашения, которое власти его страны подписали с командой президента США Дональда Трампа для снижения тарифов на швейцарские товары.

Главные тезисы

  • Речь идет о понижении тарифов на швейцарские товары с 39% до 15%.
  • Министр отрицает участие руководителей швейцарских компаний в лоббировании США.

Скандал в Швейцарии — последние подробности

По словам Пармелена, сейчас он удовлетворен соглашением, которое достигли официальные Вашингтон и Берн.

Министр также добавил, что хотел бы вернуться к нулевым тарифам.

Это был долгий путь, и результат — самый лучший, которого мы могли достичь. Прежде всего это дает нам отправную точку для последующих переговоров, — сказал он.

На фоне последних событий он отреагировал на шквал критики относительно того, как именно было подписано это соглашение.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет об участии руководителей швейцарских компаний в лоббировании США.

Федеральный совет выполнил свои обязанности. Мы не продали свою душу дьяволу. Мы также не отказались от своих полномочий и не делегировали их напрямую, — подчеркнул Пармелен.

Как уже упоминалось ранее, недавно Федеральный совет Швейцарии официально объявил о договоренности с США о снижении тарифов на швейцарские товары с 39% до 15%.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Украина станет членом ЕС — прогноз Сикорского
Сикорский озвучил собственное видение
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России начались перебои с проводным интернетом
Что известно о новых проблемах в России
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Греции раскрыли детали соглашения по поставкам газа в Украину
Греция будет поставлять газ Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?