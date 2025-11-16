"Душа дьяволу не продали". В Швейцарии вспыхнул громкий скандал

Глава Министерства экономики Швейцарии Ги Пармелен встал на защиту торгового соглашения, которое власти его страны подписали с командой президента США Дональда Трампа для снижения тарифов на швейцарские товары.

Скандал в Швейцарии — последние подробности

По словам Пармелена, сейчас он удовлетворен соглашением, которое достигли официальные Вашингтон и Берн.

Министр также добавил, что хотел бы вернуться к нулевым тарифам.

Это был долгий путь, и результат — самый лучший, которого мы могли достичь. Прежде всего это дает нам отправную точку для последующих переговоров, — сказал он. Поделиться

На фоне последних событий он отреагировал на шквал критики относительно того, как именно было подписано это соглашение.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет об участии руководителей швейцарских компаний в лоббировании США.

Федеральный совет выполнил свои обязанности. Мы не продали свою душу дьяволу. Мы также не отказались от своих полномочий и не делегировали их напрямую, — подчеркнул Пармелен. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, недавно Федеральный совет Швейцарии официально объявил о договоренности с США о снижении тарифов на швейцарские товары с 39% до 15%.