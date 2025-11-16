"Душа дьяволу не продали". В Швейцарии вспыхнул громкий скандал

Глава Министерства экономики Швейцарии Ги Пармелен встал на защиту торгового соглашения, которое власти его страны подписали с командой президента США Дональда Трампа для снижения тарифов на швейцарские товары.
Главные тезисы
- Речь идет о понижении тарифов на швейцарские товары с 39% до 15%.
- Министр отрицает участие руководителей швейцарских компаний в лоббировании США.
Скандал в Швейцарии — последние подробности
По словам Пармелена, сейчас он удовлетворен соглашением, которое достигли официальные Вашингтон и Берн.
Министр также добавил, что хотел бы вернуться к нулевым тарифам.
На фоне последних событий он отреагировал на шквал критики относительно того, как именно было подписано это соглашение.
Что важно понимать, прежде всего, речь идет об участии руководителей швейцарских компаний в лоббировании США.
Как уже упоминалось ранее, недавно Федеральный совет Швейцарии официально объявил о договоренности с США о снижении тарифов на швейцарские товары с 39% до 15%.
