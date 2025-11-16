"Душу дияволу не продали". У Швейцарії спалахнув гучний скандал
"Душу дияволу не продали". У Швейцарії спалахнув гучний скандал

Скандал у Швейцарії - останні подробиці
Джерело:  online.ua

Глава Міністерства економіки Швейцарії Гі Пармелен став на захист торговельної угоди, яку влада його країни підписала з командою президента США Дональда Трампа для зниження тарифів на швейцарські товари.

Головні тези:

  • Йдеться про зниження тарифів на швейцарські товари з 39% до 15%.
  • Міністр заперечує участі керівників швейцарських компаній у лобіюванні США.

Скандал у Швейцарії — останні подробиці

За словами Пармелена, наразі він задоволений угодою, яку досягли офіційні Вашингтон та Берн.

Міністр також додав, що хотів би повернутися до нульових тарифів.

Це був довгий шлях, і результат — найкращий, якого ми могли досягти. Перш за все, це дає нам відправну точку для наступних переговорів, — сказав він.

На тлі останніх подій він відреагував на шквал критики щодо того, як саме була підписана згадана угода.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про участь керівників швейцарських компаній у лобіюванні США.

Федеральна рада виконала свої обов'язки. Ми не продали свою душу дияволу. Ми також не відмовилися від своїх повноважень і не делегували їх безпосередньо, — наголосив Пармелен.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно Федеральна рада Швейцарії офіційно оголосила про домовленість зі США про зниження тарифів на швейцарські товари з 39% до 15%.

