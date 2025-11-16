"Душу дияволу не продали". У Швейцарії спалахнув гучний скандал

Глава Міністерства економіки Швейцарії Гі Пармелен став на захист торговельної угоди, яку влада його країни підписала з командою президента США Дональда Трампа для зниження тарифів на швейцарські товари.
Головні тези:
- Йдеться про зниження тарифів на швейцарські товари з 39% до 15%.
- Міністр заперечує участі керівників швейцарських компаній у лобіюванні США.
Скандал у Швейцарії — останні подробиці
За словами Пармелена, наразі він задоволений угодою, яку досягли офіційні Вашингтон та Берн.
Міністр також додав, що хотів би повернутися до нульових тарифів.
На тлі останніх подій він відреагував на шквал критики щодо того, як саме була підписана згадана угода.
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про участь керівників швейцарських компаній у лобіюванні США.
Як уже згадувалося раніше, нещодавно Федеральна рада Швейцарії офіційно оголосила про домовленість зі США про зниження тарифів на швейцарські товари з 39% до 15%.
