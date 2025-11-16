"Душу дияволу не продали". У Швейцарії спалахнув гучний скандал

Глава Міністерства економіки Швейцарії Гі Пармелен став на захист торговельної угоди, яку влада його країни підписала з командою президента США Дональда Трампа для зниження тарифів на швейцарські товари.

За словами Пармелена, наразі він задоволений угодою, яку досягли офіційні Вашингтон та Берн.

Міністр також додав, що хотів би повернутися до нульових тарифів.

Це був довгий шлях, і результат — найкращий, якого ми могли досягти. Перш за все, це дає нам відправну точку для наступних переговорів, — сказав він.

На тлі останніх подій він відреагував на шквал критики щодо того, як саме була підписана згадана угода.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про участь керівників швейцарських компаній у лобіюванні США.

Федеральна рада виконала свої обов'язки. Ми не продали свою душу дияволу. Ми також не відмовилися від своїх повноважень і не делегували їх безпосередньо, — наголосив Пармелен.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно Федеральна рада Швейцарії офіційно оголосила про домовленість зі США про зниження тарифів на швейцарські товари з 39% до 15%.