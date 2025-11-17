Сколько новых танков производит Россия — данные аналитиков

Согласно подсчетам аналитического агентства Janes, страна-агрессорка РФ производит до 400 новых танков ежегодно, не считая восстанавливающихся после хранения. Это указывает на планы Кремля восстановить танковые войска.

Российская промышленность набирает обороты

После детального анализа эксперты пришли к выводу, что на "Уралвагонзаводе" ежегодно выпускают до 250 танков Т-90М "Прорыв", а завод "Омсктрансмаш" производит до 150 танков Т-80БВМ.

Что важно понимать, в течение 2022-2025 годов общее количество имеющихся в российской армии танков типа Т-72Б3 сократилось с 1200 до 1100 единиц, тогда как количество Т-90М возросло с 50 до 200, а Т-80БВМ — со 100 до 280 единиц.

В этой статистике учтено не только новое производство и снятые с консервации машины, но и безумные потери танков на фронте за это же время.

Все вышеперечисленные типы танков имеют ряд общих деталей, что обеспечивает унифицированное производство, которое в свою очередь способствует повышению эффективности производства.

По убеждению аналитиков, параллельное производство нескольких типов ОБТ скорее всего свидетельствует об унаследованном советском менталитете, где государство в первую очередь ориентируется на масштаб.