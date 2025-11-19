Украина ударила по России ракетами ATACMS

Утром 19 ноября Министерство обороны России официально подтвердило, что их ПВО отражало новую ракетную атаку украинских войск. В этот раз Силы обороны Украины якобы использовали для воздушного нападения американские ракеты ATACMS.

Новая атака Украины на Россию — первые подробности

Как утверждает российское оборонное ведомство, 18 ноября в 14:31 мск Силы обороны Украины нанесли ракетный удар, достигший глубины территории Российской Федерации.

Власти РФ снова цинично лгут, что украинские воины били по "гражданским объектам", несмотря на то, что они атакуют исключительно военные цели.

По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактических ракеты ATACMS производства США, — жалуется Минобороны РФ. Поделиться

Пресс-служба российского ведомства уверяет, что расчеты С-400 и "Панцирь" якобы уничтожили все ракеты ATACMS.

Также в ведомстве утверждают, что обошлось без пострадавших среди гражданского населения.