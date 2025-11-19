Украина ударила по России ракетами ATACMS
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Украина ударила по России ракетами ATACMS

Новая атака Украины на Россию - первые подробности
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Утром 19 ноября Министерство обороны России официально подтвердило, что их ПВО отражало новую ракетную атаку украинских войск. В этот раз Силы обороны Украины якобы использовали для воздушного нападения американские ракеты ATACMS.

Главные тезисы

  • Минобороны РФ утверждает, что расчеты С-400 и "Панцирь" уничтожили все ракеты ATACMS.
  • Также отмечено, что среди гражданского населения никто не пострадал.

Новая атака Украины на Россию — первые подробности

Как утверждает российское оборонное ведомство, 18 ноября в 14:31 мск Силы обороны Украины нанесли ракетный удар, достигший глубины территории Российской Федерации.

Власти РФ снова цинично лгут, что украинские воины били по "гражданским объектам", несмотря на то, что они атакуют исключительно военные цели.

По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактических ракеты ATACMS производства США, — жалуется Минобороны РФ.

Пресс-служба российского ведомства уверяет, что расчеты С-400 и "Панцирь" якобы уничтожили все ракеты ATACMS.

Также в ведомстве утверждают, что обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Кроме того, в Минобороны РФ начали выдумывать, что якобы установили место пуска ракет ATACMS в районе н.п. Волошская Балаклея в Харьковской области и якобы уничтожили две установки с помощью "Искандер-М".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Стубб озвучил прогноз касательно завершения войны РФ против Украины
Стубб не верит, что война скоро завершится
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами — десятки пострадавших
ДСНС Украины
Последствия атаки РФ на Украину 19 ноября
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп и Путин тайно создают план для завершения войны РФ против Украины
Новый план Трампа и Путина – что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?