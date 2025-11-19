Украина ударила по России ракетами ATACMS

Утром 19 ноября Министерство обороны России официально подтвердило, что их ПВО отражало новую ракетную атаку украинских войск. В этот раз Силы обороны Украины якобы использовали для воздушного нападения американские ракеты ATACMS.
Главные тезисы
- Минобороны РФ утверждает, что расчеты С-400 и "Панцирь" уничтожили все ракеты ATACMS.
- Также отмечено, что среди гражданского населения никто не пострадал.
Новая атака Украины на Россию — первые подробности
Как утверждает российское оборонное ведомство, 18 ноября в 14:31 мск Силы обороны Украины нанесли ракетный удар, достигший глубины территории Российской Федерации.
Власти РФ снова цинично лгут, что украинские воины били по "гражданским объектам", несмотря на то, что они атакуют исключительно военные цели.
Пресс-служба российского ведомства уверяет, что расчеты С-400 и "Панцирь" якобы уничтожили все ракеты ATACMS.
Также в ведомстве утверждают, что обошлось без пострадавших среди гражданского населения.
Кроме того, в Минобороны РФ начали выдумывать, что якобы установили место пуска ракет ATACMS в районе н.п. Волошская Балаклея в Харьковской области и якобы уничтожили две установки с помощью "Искандер-М".
