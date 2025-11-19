Україна вдарила по Росії ракетами ATACMS
Україна вдарила по Росії ракетами ATACMS

Нова атака України на Росію - перші подробиці
Джерело:  online.ua

Вранці 19 листопада Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило, що їхня ППО відбивала нову ракетну атаку українських військ. Цього разу Сили оборони України нібито використали для повітряного нападу американські ракети ATACMS.

Головні тези:

  • Міноборони РФ стверджує, що розрахунки С-400 і “Панцир” знищили всі ракети ATACMS.
  • Також вказано, що серед цивільного населення ніхто не постраждав.

Нова атака України на Росію — перші подробиці

Як стверджує російське оборонне відомство, 18 листопада о 14:31 мск Сили оборони України завдали ракетного удару, який досяг глибини території Російської Федерації.

Влада РФ знову цинічно бреше, що українські воїни били по “цивільних об'єктах”, попри те, що вони атакують винятково військові цілі.

По місту Воронежу противником було застосовано чотири оперативно-тактичні ракети ATACMS виробництва США, — скаржиться Міноборони РФ.

Пресслужба російського відомства запевняє, що розрахунки С-400 і "Панцир" нібито знищили всі ракети ATACMS.

Також у відомстві стверджують, що минулося без постраждалих серед цивільного населення.

Окрім того, у Міноборони РФ почали вигадувати, що нібито встановили місце пуску ракет ATACMS в районі н.п. Волоська Балаклія на Харківщині і нібито знищили дві установки за допомогою "Іскандер-М".

