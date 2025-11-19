Україна вдарила по Росії ракетами ATACMS

Вранці 19 листопада Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило, що їхня ППО відбивала нову ракетну атаку українських військ. Цього разу Сили оборони України нібито використали для повітряного нападу американські ракети ATACMS.

Нова атака України на Росію — перші подробиці

Як стверджує російське оборонне відомство, 18 листопада о 14:31 мск Сили оборони України завдали ракетного удару, який досяг глибини території Російської Федерації.

Влада РФ знову цинічно бреше, що українські воїни били по “цивільних об'єктах”, попри те, що вони атакують винятково військові цілі.

По місту Воронежу противником було застосовано чотири оперативно-тактичні ракети ATACMS виробництва США, — скаржиться Міноборони РФ. Поширити

Пресслужба російського відомства запевняє, що розрахунки С-400 і "Панцир" нібито знищили всі ракети ATACMS.

Також у відомстві стверджують, що минулося без постраждалих серед цивільного населення.