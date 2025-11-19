Трамп та Путін таємно створюють план завершення війни РФ проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп та Путін таємно створюють план завершення війни РФ проти України

Новий план Трампа та Путіна - що відомо
Read in English
Джерело:  Axios

Як повідомляють інсайдери видання Axios, команди американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна таємно співпрацюють над розробкою нового плану припинення російсько-української війни.

Головні тези:

  • Вашингтон переконаний, що зможе залучити до плану українців і європейців.
  • План нібито буде адаптований з урахуванням пропозицій усіх сторін.

Новий план Трампа та Путіна — що відомо

За словами анонімних джерел, нараз він налічує аж 28 пунктів.

Один з російських посадовців, який залучений до його розробки, заявив журналістам, що оптимістично ставиться до цього плану.

Проте проблемою залишається те, що він може не сподобатися Україні та її союзникам у Європі.

Згідно з даними ЗМІ, 28 пунктів поділені на 4 загальні категорії:

  1. мир в Україні,

  2. гарантії безпеки,

  3. безпека в Європі,

  4. майбутні відносини США з Росією та Україною.

Незрозуміло, як план підходить до суперечливих питань, таких як територіальний контроль у східній Україні, де російські війська повільно просуваються вперед, але все ще контролюють набагато менше території, ніж вимагає Кремль.

Розробка цього плану — зона відповідальності посланця Трампа Стіва Віткоффа.

Останній постійно знаходиться в контакті з цього приводу з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Головна ціль полягає в тому, щоб підготувати повноцінний письмовий документ до наступної зустрічі Трампа і Путіна, яка все ще може відбутися у Будапешті.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Стубб озвучив невтішний прогноз щодо завершення війни РФ проти України
Стубб
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Блазні Путіна". Премʼєр Баварії публічно присоромив АдН
Премʼєр Баварії вказав на симпатиків Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакує Україну ракетами та дронами — десятки потерпілих
ДСНС України
Наслідки атаки РФ на Україну 19 листопада

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?