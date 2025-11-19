Трамп та Путін таємно створюють план завершення війни РФ проти України

Як повідомляють інсайдери видання Axios, команди американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна таємно співпрацюють над розробкою нового плану припинення російсько-української війни.

Новий план Трампа та Путіна — що відомо

За словами анонімних джерел, нараз він налічує аж 28 пунктів.

Один з російських посадовців, який залучений до його розробки, заявив журналістам, що оптимістично ставиться до цього плану.

Проте проблемою залишається те, що він може не сподобатися Україні та її союзникам у Європі.

Згідно з даними ЗМІ, 28 пунктів поділені на 4 загальні категорії:

мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі, майбутні відносини США з Росією та Україною.

Незрозуміло, як план підходить до суперечливих питань, таких як територіальний контроль у східній Україні, де російські війська повільно просуваються вперед, але все ще контролюють набагато менше території, ніж вимагає Кремль. Поширити

Розробка цього плану — зона відповідальності посланця Трампа Стіва Віткоффа.

Останній постійно знаходиться в контакті з цього приводу з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим.