Трамп та Путін таємно створюють план завершення війни РФ проти України

Як повідомляють інсайдери видання Axios, команди американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна таємно співпрацюють над розробкою нового плану припинення російсько-української війни.
Головні тези:
- Вашингтон переконаний, що зможе залучити до плану українців і європейців.
- План нібито буде адаптований з урахуванням пропозицій усіх сторін.
Новий план Трампа та Путіна — що відомо
За словами анонімних джерел, нараз він налічує аж 28 пунктів.
Один з російських посадовців, який залучений до його розробки, заявив журналістам, що оптимістично ставиться до цього плану.
Проте проблемою залишається те, що він може не сподобатися Україні та її союзникам у Європі.
Згідно з даними ЗМІ, 28 пунктів поділені на 4 загальні категорії:
мир в Україні,
гарантії безпеки,
безпека в Європі,
майбутні відносини США з Росією та Україною.
Розробка цього плану — зона відповідальності посланця Трампа Стіва Віткоффа.
Останній постійно знаходиться в контакті з цього приводу з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим.
Головна ціль полягає в тому, щоб підготувати повноцінний письмовий документ до наступної зустрічі Трампа і Путіна, яка все ще може відбутися у Будапешті.
