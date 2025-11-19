Трамп и Путин тайно создают план для завершения войны РФ против Украины

Как сообщают инсайдеры издания Axios, команды американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина тайно сотрудничают по разработке нового плана прекращения российско-украинской войны.
Главные тезисы
- Вашингтон убежден, что сможет привлечь к плану украинцев и европейцев.
- План будет адаптирован с учетом предложений всех сторон.
Новый план Трампа и Путина — что известно
По словам анонимных источников, сейчас он насчитывает 28 пунктов.
Один из российских чиновников, вовлеченный в его разработку, заявил журналистам, что оптимистично относится к этому плану.
Однако проблемой остается то, что он может не понравиться Украине и ее союзникам в Европе.
Согласно данным СМИ, 28 пунктов поделены на 4 общие категории:
мир в Украине,
гарантии безопасности,
безопасность в Европе,
будущие отношения США с Россией и Украиной.
Разработка этого плана — зона ответственности посланника Трампа Стива Виткоффа.
Последний постоянно находится в контакте на этот счет с посланником Путина Кириллом Дмитриевым.
Главная цель заключается в том, чтобы подготовить полноценный письменный документ к следующей встрече Трампа и Путина, которая все еще может состояться в Будапеште.
