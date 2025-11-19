Трамп и Путин тайно создают план для завершения войны РФ против Украины

Как сообщают инсайдеры издания Axios, команды американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина тайно сотрудничают по разработке нового плана прекращения российско-украинской войны.

Новый план Трампа и Путина — что известно

По словам анонимных источников, сейчас он насчитывает 28 пунктов.

Один из российских чиновников, вовлеченный в его разработку, заявил журналистам, что оптимистично относится к этому плану.

Однако проблемой остается то, что он может не понравиться Украине и ее союзникам в Европе.

Согласно данным СМИ, 28 пунктов поделены на 4 общие категории:

мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе, будущие отношения США с Россией и Украиной.

Непонятно, как план подходит к спорным вопросам, таким как территориальный контроль в восточной Украине, где российские войска медленно продвигаются вперед, но все еще контролируют гораздо меньше территории, чем требует Кремль. Поделиться

Разработка этого плана — зона ответственности посланника Трампа Стива Виткоффа.

Последний постоянно находится в контакте на этот счет с посланником Путина Кириллом Дмитриевым.