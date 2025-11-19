Трамп и Путин тайно создают план для завершения войны РФ против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп и Путин тайно создают план для завершения войны РФ против Украины

Новый план Трампа и Путина – что известно
Read in English
Читати українською
Источник:  Axios

Как сообщают инсайдеры издания Axios, команды американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина тайно сотрудничают по разработке нового плана прекращения российско-украинской войны.

Главные тезисы

  • Вашингтон убежден, что сможет привлечь к плану украинцев и европейцев.
  • План будет адаптирован с учетом предложений всех сторон.

Новый план Трампа и Путина — что известно

По словам анонимных источников, сейчас он насчитывает 28 пунктов.

Один из российских чиновников, вовлеченный в его разработку, заявил журналистам, что оптимистично относится к этому плану.

Однако проблемой остается то, что он может не понравиться Украине и ее союзникам в Европе.

Согласно данным СМИ, 28 пунктов поделены на 4 общие категории:

  1. мир в Украине,

  2. гарантии безопасности,

  3. безопасность в Европе,

  4. будущие отношения США с Россией и Украиной.

Непонятно, как план подходит к спорным вопросам, таким как территориальный контроль в восточной Украине, где российские войска медленно продвигаются вперед, но все еще контролируют гораздо меньше территории, чем требует Кремль.

Разработка этого плана — зона ответственности посланника Трампа Стива Виткоффа.

Последний постоянно находится в контакте на этот счет с посланником Путина Кириллом Дмитриевым.

Главная цель заключается в том, чтобы подготовить полноценный письменный документ к следующей встрече Трампа и Путина, которая все еще может состояться в Будапеште.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Стубб озвучил прогноз касательно завершения войны РФ против Украины
Стубб не верит, что война скоро завершится
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Шуты Путина". Премьер Баварии публично пристыдил АдН
Премьер Баварии указал на симпатиков Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами — десятки пострадавших
ДСНС Украины
Последствия атаки РФ на Украину 19 ноября

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?