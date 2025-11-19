9 людей загинули внаслідок атаки Росії на Тернопіль

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Тернополі внаслідок російського удару загинули дев'ятеро мирних мешканців міста. Також відомо про десятки постраждалих.
Головні тези:
- На Львівщині били по критичній інфраструктурі, енергетиці.
- Зеленський знову закликає світ зупинити Росію та її злочини.
Зеленський відреагував на нову російську атаку
Як повідомляє глава держави, у Тернополі росіяни цілили у житлові девʼятиповерхівки, почалися пожежі.
Глава держави офіційно підтвердив, що станом на зараз відомо про понад 470 ударних дронів, 48 ракет різного типу — балістична, крилаті, — які Росія цієї ночі випустила по Україні.
Окрім того, вказано, що під масований удар ворога знову потрапив Харків.
Внаслідок обстрілів міста постраждали 46 людей, серед них двоє дітей — дівчатка 9 і 13 років.
Ворог знов атакував енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру, зокрема в Івано-Франківській області. Троє людей поранено, і з них двоє — це діти.
