9 людей загинули внаслідок атаки Росії на Тернопіль

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Тернополі внаслідок російського удару загинули дев'ятеро мирних мешканців міста. Також відомо про десятки постраждалих.

Зеленський відреагував на нову російську атаку

Як повідомляє глава держави, у Тернополі росіяни цілили у житлові девʼятиповерхівки, почалися пожежі.

На жаль, є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло. Мої співчуття рідним. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави офіційно підтвердив, що станом на зараз відомо про понад 470 ударних дронів, 48 ракет різного типу — балістична, крилаті, — які Росія цієї ночі випустила по Україні.

Окрім того, вказано, що під масований удар ворога знову потрапив Харків.

Внаслідок обстрілів міста постраждали 46 людей, серед них двоє дітей — дівчатка 9 і 13 років.

Ворог знов атакував енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру, зокрема в Івано-Франківській області. Троє людей поранено, і з них двоє — це діти.