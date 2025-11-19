Атака России на Тернополь — известно о гибели 19 человек

Местные власти Тернополя официально подтвердили, что число погибших в результате ударов России по городу 19 ноября привело к гибели не менее 19 гражданских, в том числе и ребенка.
Главные тезисы
- Под завалами все еще могут находиться люди.
- На месте работают все оперативные службы.
Ситуация в Тернополе — последние подробности
С комментарием выступил начальник Тернопольской ОВ Вячеслав Негода.
По его словам, по состоянию на данный момент известно уже о 19 жертвах российских ударов, в том числе погиб и ребенок.
Что касается количества пострадавших, то оно возросло до 64 гражданских, в том числе 14 несовершеннолетних.
В Тернополе сегодня утром в один район прилетело сразу девять ракет.
Также Вячеслав Негода сообщил, что под завалами могут быть еще люди.
На месте работают все оперативные службы, продолжается уточнение деталей.
По предварительной оперативной информации, содержание вредных веществ в воздухе Тернополя превышает допустимые показатели в шесть раз.
Местные власти призывают не выходить из дома и закрывать окна.
