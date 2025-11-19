Атака России на Тернополь — известно о гибели 19 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Тернополь — известно о гибели 19 человек

Ситуация в Тернополе — последние подробности
Read in English
Читати українською
Источник:  ДСНС у Тернопільській області

Местные власти Тернополя официально подтвердили, что число погибших в результате ударов России по городу 19 ноября привело к гибели не менее 19 гражданских, в том числе и ребенка.

Главные тезисы

  • Под завалами все еще могут находиться люди.
  • На месте работают все оперативные службы.

Ситуация в Тернополе — последние подробности

С комментарием выступил начальник Тернопольской ОВ Вячеслав Негода.

По его словам, по состоянию на данный момент известно уже о 19 жертвах российских ударов, в том числе погиб и ребенок.

Что касается количества пострадавших, то оно возросло до 64 гражданских, в том числе 14 несовершеннолетних.

В Тернополе сегодня утром в один район прилетело сразу девять ракет.

Также Вячеслав Негода сообщил, что под завалами могут быть еще люди.

На месте работают все оперативные службы, продолжается уточнение деталей.

Информация еще выясняется — актуальные данные сообщим впоследствии. Будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности, — призвали жителей города в Тернопольской ОВА.

По предварительной оперативной информации, содержание вредных веществ в воздухе Тернополя превышает допустимые показатели в шесть раз.

Местные власти призывают не выходить из дома и закрывать окна.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп и Путин тайно создают план для завершения войны РФ против Украины
Новый план Трампа и Путина – что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина готовит иск против России на 44 млрд долл
Украина планирует взыскать с России 44 млрд долл
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Шокирующий провал". Эксперт указал на главный страх Путина
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?