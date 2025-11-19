Атака России на Тернополь — известно о гибели 19 человек

Местные власти Тернополя официально подтвердили, что число погибших в результате ударов России по городу 19 ноября привело к гибели не менее 19 гражданских, в том числе и ребенка.

Ситуация в Тернополе — последние подробности

С комментарием выступил начальник Тернопольской ОВ Вячеслав Негода.

По его словам, по состоянию на данный момент известно уже о 19 жертвах российских ударов, в том числе погиб и ребенок.

Что касается количества пострадавших, то оно возросло до 64 гражданских, в том числе 14 несовершеннолетних.

В Тернополе сегодня утром в один район прилетело сразу девять ракет.

Также Вячеслав Негода сообщил, что под завалами могут быть еще люди.

На месте работают все оперативные службы, продолжается уточнение деталей.

Информация еще выясняется — актуальные данные сообщим впоследствии. Будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности, — призвали жителей города в Тернопольской ОВА. Поделиться

По предварительной оперативной информации, содержание вредных веществ в воздухе Тернополя превышает допустимые показатели в шесть раз.