Атака Росії на Тернопіль — відомо про загибель 19 людей

Місцева влада Тернополя офіційно підтвердила, що кількість загиблих внаслідок ударів Росії по місту 19 листопада зросла до щонайменше 19 цивільних, серед жертв є дитина.
Головні тези:
- Під завалами все ще можуть знаходитися люди.
- На місці працюють всі оперативні служби, триває уточнення деталей.
Ситуація в Тернополі — останні подробиці
З коментарем виступив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.
За його словами, станом на зараз відомо вже про 19 жертв російських ударів, зокрема загинула й дитина.
Що стосується кількості постраждалих, то вона зросла до 64 цивільних, зокрема 14 неповнолітніх.
У Тернополі сьогодні зранку в один район прилетіло одразу дев’ять ракет.
Також В’ячеслав Негода повідомив, що під завалами ще можуть бути люди.
На місці працюють всі оперативні служби, триває уточнення деталей.
За попередньою оперативною інформацією, вміст шкідливих речовин в повітрі Тернополя перевищує допустимі показники вшестеро.
Місцева влада закликає не виходити з дому та зачиняти вікна.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-