Атака Росії на Тернопіль — відомо про загибель 19 людей

Місцева влада Тернополя офіційно підтвердила, що кількість загиблих внаслідок ударів Росії по місту 19 листопада зросла до щонайменше 19 цивільних, серед жертв є дитина.

Ситуація в Тернополі — останні подробиці

З коментарем виступив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

За його словами, станом на зараз відомо вже про 19 жертв російських ударів, зокрема загинула й дитина.

Що стосується кількості постраждалих, то вона зросла до 64 цивільних, зокрема 14 неповнолітніх.

У Тернополі сьогодні зранку в один район прилетіло одразу дев’ять ракет.

Також В’ячеслав Негода повідомив, що під завалами ще можуть бути люди.

На місці працюють всі оперативні служби, триває уточнення деталей.

Інформація ще з’ясовується — актуальні дані повідомимо згодом.Будьте обережні та дотримуйтеся правил безпеки, — закликали мешканців міста в Тернопільській ОВА. Поширити

За попередньою оперативною інформацією, вміст шкідливих речовин в повітрі Тернополя перевищує допустимі показники вшестеро.