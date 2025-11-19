Україна готує позов проти Росії на 44 млрд дол

Як вдалося дізнатися Reuters, українська влада вимагатиме від Росії майже 44 мільярди доларів компенсації за збитки внаслідок зміни клімату, яку спричинило збільшення викидів на тлі бойових дій.

Україна планує стягнути з Росії 44 млрд дол

Про наміри офіційного Києва журналістам розповів заступник міністра економіки, навколишнього середовища та сільського господарства України Павло Карташов.

Що важливо розуміти, йдеться фактично про перший випадок в історії, коли держава зажадає відшкодування збитків за збільшення атмосферних викидів, а також за знищення дерев внаслідок пожеж на тлі війни.

Україна не може ігнорувати той факт, наскільки масштабну шкоду російські загарбники завдали воді, землі та лісам.

Згідно з даними голландського експерта Леннарда де Клерка, російська війна спровокувала близько 237 мільйонів тонн додаткових викидів CO₂-еквіваленту лише за останні 4 роки.