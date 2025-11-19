Україна готує позов проти Росії на 44 млрд дол
Україна готує позов проти Росії на 44 млрд дол

Read in English
Джерело:  Reuters

Як вдалося дізнатися Reuters, українська влада вимагатиме від Росії майже 44 мільярди доларів компенсації за збитки внаслідок зміни клімату, яку спричинило збільшення викидів на тлі бойових дій.

Головні тези:

  • Заморожені російські активи можуть бути використані для покриття цього позову.
  • Рада Європи отримала близько 70 000 позовів від українських громадян.

Про наміри офіційного Києва журналістам розповів заступник міністра економіки, навколишнього середовища та сільського господарства України Павло Карташов.

Що важливо розуміти, йдеться фактично про перший випадок в історії, коли держава зажадає відшкодування збитків за збільшення атмосферних викидів, а також за знищення дерев внаслідок пожеж на тлі війни.

Україна не може ігнорувати той факт, наскільки масштабну шкоду російські загарбники завдали воді, землі та лісам.

Згідно з даними голландського експерта Леннарда де Клерка, російська війна спровокувала близько 237 мільйонів тонн додаткових викидів CO₂-еквіваленту лише за останні 4 роки.

Україна готується подати позов через новий процес компенсації, який запроваджує Рада Європи, яка вже отримала близько 70 000 позовів від українських громадян про відшкодування збитків, завданих воєнним часом.

ППО
