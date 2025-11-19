У Тернополі зросла кількість загиблих та поранених після ударів Росії

Згідно з останніми даними, щонайменше 10 людей загинули та ще 37 були поранені внаслідок атак Росії на житлові квартали Тернополя вранці 19 листопада.
Головні тези:
- Під завалами багатоповерхівок можуть знаходитися люди.
- Поранення отримали 12 дітей.
Кількість жертв у Тернополі продовжує зростати
Про наслідки ворожого удару повідомляє глава МВС Ігор Клименко.
Він офіційно підтвердив, що в місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки.
Він також звернув увагу на те, що що під масованим ударом росіян були Львівщина, Івано-Франківщина та Тернопільщина.
Станом на зараз на 9 локаціях працюють близько півтисячі рятувальників та понад сотня одиниць техніки.
Також Ігор Клименко додав, що на місцях розгорнули Пункти Незламності, мобільні кухні та намети, де потерпілі можуть написати заяви та звернутися по допомогу.
За словами міністра, поліція може обмежувати доступ до пошкоджених об'єктів — прохання дотримуватися встановлених правил.
