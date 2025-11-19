У Тернополі зросла кількість загиблих та поранених після ударів Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

У Тернополі зросла кількість загиблих та поранених після ударів Росії

Ігор Клименко
Кількість жертв у Тернополі продовжує зростати

Згідно з останніми даними, щонайменше 10 людей загинули та ще 37 були поранені внаслідок атак Росії на житлові квартали Тернополя вранці 19 листопада.

Головні тези:

  • Під завалами багатоповерхівок можуть знаходитися люди.
  • Поранення отримали 12 дітей.

Кількість жертв у Тернополі продовжує зростати

Про наслідки ворожого удару повідомляє глава МВС Ігор Клименко.

Він офіційно підтвердив, що в місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки.

В одній — пожежа, в іншій — руйнування з 3-го по 9-й поверх. Станом на 10:00: 10 загиблих; 37 поранених (з яких 12 — діти). Рятувальники продовжують евакуйовувати людей із заблокованих квартир. Є люди і під завалами.

Ігор Клименко

Ігор Клименко

Глава МВС України

Він також звернув увагу на те, що що під масованим ударом росіян були Львівщина, Івано-Франківщина та Тернопільщина.

Станом на зараз на 9 локаціях працюють близько півтисячі рятувальників та понад сотня одиниць техніки.

Також Ігор Клименко додав, що на місцях розгорнули Пункти Незламності, мобільні кухні та намети, де потерпілі можуть написати заяви та звернутися по допомогу.

За словами міністра, поліція може обмежувати доступ до пошкоджених об'єктів — прохання дотримуватися встановлених правил.

Це виключно заради безпеки людей та збереження майна, — зазначив Клименко.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вдарила по Росії ракетами ATACMS
Нова атака України на Росію - перші подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб повідомив про нові успіхи українських воїнів — інфографіка
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну 48 ракетами та 476 дронами — знешкоджено 483 цілі
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?