У Тернополі зросла кількість загиблих та поранених після ударів Росії

Згідно з останніми даними, щонайменше 10 людей загинули та ще 37 були поранені внаслідок атак Росії на житлові квартали Тернополя вранці 19 листопада.

Кількість жертв у Тернополі продовжує зростати

Про наслідки ворожого удару повідомляє глава МВС Ігор Клименко.

Він офіційно підтвердив, що в місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки.

В одній — пожежа, в іншій — руйнування з 3-го по 9-й поверх. Станом на 10:00: 10 загиблих; 37 поранених (з яких 12 — діти). Рятувальники продовжують евакуйовувати людей із заблокованих квартир. Є люди і під завалами. Ігор Клименко Глава МВС України

Він також звернув увагу на те, що що під масованим ударом росіян були Львівщина, Івано-Франківщина та Тернопільщина.

Станом на зараз на 9 локаціях працюють близько півтисячі рятувальників та понад сотня одиниць техніки.

Також Ігор Клименко додав, що на місцях розгорнули Пункти Незламності, мобільні кухні та намети, де потерпілі можуть написати заяви та звернутися по допомогу.

За словами міністра, поліція може обмежувати доступ до пошкоджених об'єктів — прохання дотримуватися встановлених правил.