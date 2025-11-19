В Тернополе возросло количество погибших и раненых после ударов России

Согласно последним данным, по меньшей мере 12 человек погибли и еще 37 были ранены в результате атак России на жилые кварталы Тернополя утром 19 ноября.
Главные тезисы
- Под завалами многоэтажек могут находиться люди.
- Ранения получили 12 детей.
Число жертв в Тернополе продолжает расти
О последствиях вражеского удара сообщает глава МВД Игорь Клименко.
Он официально подтвердил, что в городе повреждены две жилые 9-этажки.
Впоследствии стало известно, что число погибших возросло до 12 человек.
Он также обратил внимание, что под массированным ударом россиян были Львовщина, Ивано-Франковщина и Тернопольщина.
Сейчас на 9 локациях работают около полутысячи спасателей и более сотни единиц техники.
Также Игорь Клименко добавил, что на местах развернули Пункты Несокрушимости, мобильные кухни и палатки, где потерпевшие могут написать заявления и обратиться за помощью.
По словам министра, полиция может ограничивать доступ к поврежденным объектам — просьба соблюдать установленные правила.
