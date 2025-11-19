В Тернополе возросло количество погибших и раненых после ударов России

Согласно последним данным, по меньшей мере 12 человек погибли и еще 37 были ранены в результате атак России на жилые кварталы Тернополя утром 19 ноября.

Число жертв в Тернополе продолжает расти

О последствиях вражеского удара сообщает глава МВД Игорь Клименко.

Он официально подтвердил, что в городе повреждены две жилые 9-этажки.

В одной — пожар, в другой — разрушение с 3-го по 9-й этаж. По состоянию на 10.00: 10 погибших; 37 раненых (из которых 12 — дети). Спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир. Есть люди и под завалами. Игорь Клименко Глава МВД Украины

Впоследствии стало известно, что число погибших возросло до 12 человек.

Он также обратил внимание, что под массированным ударом россиян были Львовщина, Ивано-Франковщина и Тернопольщина.

Сейчас на 9 локациях работают около полутысячи спасателей и более сотни единиц техники.

Также Игорь Клименко добавил, что на местах развернули Пункты Несокрушимости, мобильные кухни и палатки, где потерпевшие могут написать заявления и обратиться за помощью.

По словам министра, полиция может ограничивать доступ к поврежденным объектам — просьба соблюдать установленные правила.