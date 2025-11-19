В Тернополе возросло количество погибших и раненых после ударов России
В Тернополе возросло количество погибших и раненых после ударов России

Число жертв в Тернополе продолжает расти
Согласно последним данным, по меньшей мере 12 человек погибли и еще 37 были ранены в результате атак России на жилые кварталы Тернополя утром 19 ноября.

  • Под завалами многоэтажек могут находиться люди.
  • Ранения получили 12 детей.

Число жертв в Тернополе продолжает расти

О последствиях вражеского удара сообщает глава МВД Игорь Клименко.

Он официально подтвердил, что в городе повреждены две жилые 9-этажки.

В одной — пожар, в другой — разрушение с 3-го по 9-й этаж. По состоянию на 10.00: 10 погибших; 37 раненых (из которых 12 — дети). Спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир. Есть люди и под завалами.

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Глава МВД Украины

Впоследствии стало известно, что число погибших возросло до 12 человек.

Он также обратил внимание, что под массированным ударом россиян были Львовщина, Ивано-Франковщина и Тернопольщина.

Сейчас на 9 локациях работают около полутысячи спасателей и более сотни единиц техники.

Также Игорь Клименко добавил, что на местах развернули Пункты Несокрушимости, мобильные кухни и палатки, где потерпевшие могут написать заявления и обратиться за помощью.

По словам министра, полиция может ограничивать доступ к поврежденным объектам — просьба соблюдать установленные правила.

Это исключительно ради безопасности людей и сохранности имущества, — отметил Клименко.

