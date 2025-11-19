РФ атаковала Украину 48 ракетами и 476 дронами — обезврежено 483 цели
РФ атаковала Украину 48 ракетами и 476 дронами — обезврежено 483 цели

Воздушные Силы ВСУ
ПВО обезвредила большинство дронов и ракет РФ
Воздушные силы ВСУ сообщают, что для нового нападения на мирные украинские города и села Россия использовала 524 средства: 48 ракет и 476 беспилотников разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 483 вражеских цели.

Главные тезисы

  • В настоящее время зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БПЛА на 14 локациях.
  • Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

ПВО обезвредила большинство дронов и ракет РФ

Для осуществления новой атаки на Украину Россия использовала:

  • 476 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым (около 300 из них — "шахеды");

  • 40 крылатых ракет Х-101 (районы пусков: Вологодская, Астраханская обл. — РФ);

  • 7 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М" (район пуска: Ростовская обл. — РФ).

Основное направление удара — Львовщина, Тернопольщина, Харьковщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 483 воздушных целей:

  • 442 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);

  • 34 крылатые ракеты Х-101;

  • 7 крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БпЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

