РФ атаковала Украину 48 ракетами и 476 дронами — обезврежено 483 цели

Воздушные силы ВСУ сообщают, что для нового нападения на мирные украинские города и села Россия использовала 524 средства: 48 ракет и 476 беспилотников разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 483 вражеских цели.
Главные тезисы
- В настоящее время зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БПЛА на 14 локациях.
- Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
ПВО обезвредила большинство дронов и ракет РФ
Для осуществления новой атаки на Украину Россия использовала:
476 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым (около 300 из них — "шахеды");
40 крылатых ракет Х-101 (районы пусков: Вологодская, Астраханская обл. — РФ);
7 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
1 баллистическую ракету "Искандер-М" (район пуска: Ростовская обл. — РФ).
Основное направление удара — Львовщина, Тернопольщина, Харьковщина.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 483 воздушных целей:
442 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);
34 крылатые ракеты Х-101;
7 крылатых ракет "Калибр".
