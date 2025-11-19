РФ атакувала Україну 48 ракетами та 476 дронами — знешкоджено 483 цілі

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що для нового нападу на мирні українські міста та села Росія використала 524 засобів: 48 ракетами та 476 безпілотників різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 483 ворожі цілі.
Головні тези:
- Наразі зафіксовано влучання 7 ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях.
- Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
ППО знешкодила більшість дронів та ракет РФ
Для здійснення нової атаки на Україну Росія використала:
476 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим (близько 300 із них — «шахеди»);
40 крилатих ракет Х-101 (райони пусків: Вологодська, Астраханська обл. — РФ);
7 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
1 балістичну ракету "Іскандер-М" (район пуску: Ростовська обл. — РФ).
Основний напрямок удару — Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 483 повітряні цілі:
442 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
34 крилаті ракети Х-101;
7 крилатих ракет "Калібр".
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-