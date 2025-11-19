Генштаб повідомив про нові успіхи українських воїнів — інфографіка

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два інші важливі об’єкти російських окупантів.
Головні тези:
- Почався 1365 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Загалом 18 листопада на фронті відбулося 160 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 19 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 161 230 (+850) осіб
танків — 11 356 (+1) од.
бойових броньованих машин — 23 595 (+1) од.
артилерійських систем — 34 511 (+12) од.
РСЗВ — 1 546 (+1) од.
засоби ППО — 1 247 (+0) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 82 086 (+293) од.
крилаті ракети — 3 940 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 67 635 (+56) од.
спеціальна техніка — 4 001 (+1) од.
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 71 авіаційний удар, застосували дві ракети та скинули 139 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 4145 обстрілів, з них 131 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5204 дрони-камікадзе.
