Генштаб повідомив про нові успіхи українських воїнів — інфографіка
Генштаб повідомив про нові успіхи українських воїнів — інфографіка

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два інші важливі об’єкти російських окупантів.

Головні тези:

  • Почався 1365 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • Загалом 18 листопада на фронті відбулося 160 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 19 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 161 230 (+850) осіб

  • танків — 11 356 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 23 595 (+1) од.

  • артилерійських систем — 34 511 (+12) од.

  • РСЗВ — 1 546 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 247 (+0) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 82 086 (+293) од.

  • крилаті ракети — 3 940 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 67 635 (+56) од.

  • спеціальна техніка — 4 001 (+1) од.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 71 авіаційний удар, застосували дві ракети та скинули 139 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 4145 обстрілів, з них 131 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5204 дрони-камікадзе.

