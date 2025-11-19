Генштаб повідомив про нові успіхи українських воїнів — інфографіка

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два інші важливі об’єкти російських окупантів.

Втрати армії РФ станом на 19 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 161 230 (+850) осіб

танків — 11 356 (+1) од.

бойових броньованих машин — 23 595 (+1) од.

артилерійських систем — 34 511 (+12) од.

РСЗВ — 1 546 (+1) од.

засоби ППО — 1 247 (+0) од.

літаків — 428 (+0) од.

гелікоптерів — 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 82 086 (+293) од.

крилаті ракети — 3 940 (+0) од.

кораблі / катери — 28 (+0) од.

підводні човни — 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 67 635 (+56) од.

спеціальна техніка — 4 001 (+1) од.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 71 авіаційний удар, застосували дві ракети та скинули 139 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 4145 обстрілів, з них 131 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5204 дрони-камікадзе.