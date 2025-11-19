Генштаб сообщил о новых успехах украинских воинов — инфографика

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1365 день полномасштабной войны РФ против Украины.
- Всего 18 ноября на фронте произошло 160 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 19 ноября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 161 230 (+850) человек
танков — 11 356 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 23 595 (+1) ед.
артиллерийских систем — 34 511 (+12) ед.
РСЗО — 1 546 (+1) ед.
средства ПВО — 1247 (+0) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 82 086 (+293) ед.
крылатые ракеты — 3 940 (+0) ед.
корабли/катера — 28 (+0) ед.
подлодки — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 67 635 (+56) ед.
специальная техника — 4001 (+1) ед.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 71 авиационный удар, применили две ракеты и сбросил 139 управляемых авиабомб.
Кроме этого, совершил 4145 обстрелов, из них 131 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5204 дрона-камикадзе.
