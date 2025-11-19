Генштаб сообщил о новых успехах украинских воинов — инфографика
Украина
Генштаб сообщил о новых успехах украинских воинов — инфографика

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 19 ноября 2025 года
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1365 день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Всего 18 ноября на фронте произошло 160 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 19 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 161 230 (+850) человек

  • танков — 11 356 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 595 (+1) ед.

  • артиллерийских систем — 34 511 (+12) ед.

  • РСЗО — 1 546 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1247 (+0) ед.

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 82 086 (+293) ед.

  • крылатые ракеты — 3 940 (+0) ед.

  • корабли/катера — 28 (+0) ед.

  • подлодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 67 635 (+56) ед.

  • специальная техника — 4001 (+1) ед.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 71 авиационный удар, применили две ракеты и сбросил 139 управляемых авиабомб.

Кроме этого, совершил 4145 обстрелов, из них 131 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5204 дрона-камикадзе.

