Генштаб сообщил о новых успехах украинских воинов — инфографика

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 19 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 161 230 (+850) человек

танков — 11 356 (+1) ед.

боевых бронированных машин — 23 595 (+1) ед.

артиллерийских систем — 34 511 (+12) ед.

РСЗО — 1 546 (+1) ед.

средства ПВО — 1247 (+0) ед.

самолетов — 428 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 82 086 (+293) ед.

крылатые ракеты — 3 940 (+0) ед.

корабли/катера — 28 (+0) ед.

подлодки — 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 67 635 (+56) ед.

специальная техника — 4001 (+1) ед.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 71 авиационный удар, применили две ракеты и сбросил 139 управляемых авиабомб.

Кроме этого, совершил 4145 обстрелов, из них 131 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5204 дрона-камикадзе.