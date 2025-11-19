Украина готовит иск против России на 44 млрд долл
Источник:  Reuters

Как удалось узнать Reuters, украинские власти потребуют от России почти 44 миллиарда долларов компенсации за ущерб вследствие изменения климата, вызванной увеличением выбросов на фоне боевых действий.

  • Замороженные российские активы могут использоваться для покрытия этого иска.
  • Совет Европы получил около 70 000 исков от украинских граждан.

О намерениях официального Киева журналистам рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Павел Карташов.

Что важно понимать, речь идет фактически о первом случае в истории, когда государство потребует возмещения ущерба за увеличение атмосферных выбросов, а также за уничтожение деревьев в результате пожаров на фоне войны.

Украина не может игнорировать тот факт, насколько масштабный ущерб российские захватчики нанесли воде, земле и лесам.

Согласно данным голландского эксперта Леннарда де Клерка, российская война спровоцировала около 237 миллионов тонн дополнительных выбросов CO₂-эквивалента только за последние 4 года.

Украина готовится подать иск через новый процесс компенсации, который вводит Совет Европы: он уже получил около 70 000 исков от украинских граждан о возмещении ущерба, нанесенного военным временем.

