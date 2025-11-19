Украина готовит иск против России на 44 млрд долл

Как удалось узнать Reuters, украинские власти потребуют от России почти 44 миллиарда долларов компенсации за ущерб вследствие изменения климата, вызванной увеличением выбросов на фоне боевых действий.
Главные тезисы
- Замороженные российские активы могут использоваться для покрытия этого иска.
- Совет Европы получил около 70 000 исков от украинских граждан.
Украина планирует взыскать с России 44 млрд долл
О намерениях официального Киева журналистам рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Павел Карташов.
Что важно понимать, речь идет фактически о первом случае в истории, когда государство потребует возмещения ущерба за увеличение атмосферных выбросов, а также за уничтожение деревьев в результате пожаров на фоне войны.
Украина не может игнорировать тот факт, насколько масштабный ущерб российские захватчики нанесли воде, земле и лесам.
Согласно данным голландского эксперта Леннарда де Клерка, российская война спровоцировала около 237 миллионов тонн дополнительных выбросов CO₂-эквивалента только за последние 4 года.
