США поддержали продажу Украине оборудования для Patriot

Новое решение США о помощи Украине

Журналисты внимательно проанализировали коммюнике Агентства по оборонно-безопасному сотрудничеству Минобороны США.

В документе речь идет о том, что Госдеп США поддержал, а агентство предоставило соответствующее разрешение на продажу оборудования Украине. Конгрессу уже отчитались об этом решении.

Этот шаг стал реакцией на запрос Украины: Киев захотел купить товары и услуги, связанные с обслуживанием Patriot.

В первую очередь, Украина хочет получить все необходимое для модернизации пусковых типа M901 до M903.

Кроме того, указано, что стоимость закупки — 105 млн долларов — очерчена предварительно по "верхнему пределу".

Предлагаемая продажа будет способствовать внешнеполитическим целям США и целям в сфере нацбезопасности, улучшая положение партнерского государства, — указано в документе. Поделиться

Также известно, что ключевыми подрядчиками в потенциальном соглашении будут американские оборонные компании RTX Corporation и Lockheed Martin.