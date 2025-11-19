США поддержали продажу Украине оборудования для Patriot
США поддержали продажу Украине оборудования для Patriot

Источник:  online.ua

Американские власти одобрили потенциальную продажу Украине оборудования для обслуживания ЗРК Patriot. Согласно официальным данным, ориентировочная стоимость составит 105 млн долларов.

  • Украина хочет получить все необходимое для модернизации пусковых типа M901 до M903.
  • К этому соглашению будут привлечены компании RTX Corporation и Lockheed Martin.

Журналисты внимательно проанализировали коммюнике Агентства по оборонно-безопасному сотрудничеству Минобороны США.

В документе речь идет о том, что Госдеп США поддержал, а агентство предоставило соответствующее разрешение на продажу оборудования Украине. Конгрессу уже отчитались об этом решении.

Этот шаг стал реакцией на запрос Украины: Киев захотел купить товары и услуги, связанные с обслуживанием Patriot.

В первую очередь, Украина хочет получить все необходимое для модернизации пусковых типа M901 до M903.

Кроме того, указано, что стоимость закупки — 105 млн долларов — очерчена предварительно по "верхнему пределу".

Предлагаемая продажа будет способствовать внешнеполитическим целям США и целям в сфере нацбезопасности, улучшая положение партнерского государства, — указано в документе.

Также известно, что ключевыми подрядчиками в потенциальном соглашении будут американские оборонные компании RTX Corporation и Lockheed Martin.

