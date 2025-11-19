США поддержали продажу Украине оборудования для Patriot

Американские власти одобрили потенциальную продажу Украине оборудования для обслуживания ЗРК Patriot. Согласно официальным данным, ориентировочная стоимость составит 105 млн долларов.
Главные тезисы
- К этому соглашению будут привлечены компании RTX Corporation и Lockheed Martin.
Новое решение США о помощи Украине
Журналисты внимательно проанализировали коммюнике Агентства по оборонно-безопасному сотрудничеству Минобороны США.
В документе речь идет о том, что Госдеп США поддержал, а агентство предоставило соответствующее разрешение на продажу оборудования Украине. Конгрессу уже отчитались об этом решении.
Этот шаг стал реакцией на запрос Украины: Киев захотел купить товары и услуги, связанные с обслуживанием Patriot.
В первую очередь, Украина хочет получить все необходимое для модернизации пусковых типа M901 до M903.
Кроме того, указано, что стоимость закупки — 105 млн долларов — очерчена предварительно по "верхнему пределу".
Также известно, что ключевыми подрядчиками в потенциальном соглашении будут американские оборонные компании RTX Corporation и Lockheed Martin.
