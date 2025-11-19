США підтримали продаж Україні обладнання для Patriot

Американська влада схвалила потенційний продаж Україні обладнання для обслуговування ЗРК Patriot. Згідно з офіційними даними, орієнтовна вартість сягне 105 млн доларів.
Головні тези:
- До цієї угоди залучать компанії RTX Corporation та Lockheed Martin.
Нове рішення США щодо допомоги Україні
Журналісти уважно проаналізували комюніке Агентства з оборонно-безпекової співпраці Міноборони США.
У документі йдеться про те, що Держдеп США підтримав, а агентство надало відповідний дозвіл на продаж обладнання Україні. Конгресу уже відзвітували про це рішення.
Цей крок став реакцією на запит України: Київ захотів придбати товари та послуги, що пов’язані з обслуговуванням Patriot.
Насамперед Україна хоче отримати все необхідне для модернізації пускових типу M901 до M903.
Окрім того, наголошується, що вартість закупівлі — 105 млн доларів — окреслена попередньо по "верхній межі".
Наразі також відомо, що ключовими підрядниками у потенційній угоді будуть американські оборонні компанії RTX Corporation та Lockheed Martin.
