США підтримали продаж Україні обладнання для Patriot

Американська влада схвалила потенційний продаж Україні обладнання для обслуговування ЗРК Patriot. Згідно з офіційними даними, орієнтовна вартість сягне 105 млн доларів.

Нове рішення США щодо допомоги Україні

Журналісти уважно проаналізували комюніке Агентства з оборонно-безпекової співпраці Міноборони США.

У документі йдеться про те, що Держдеп США підтримав, а агентство надало відповідний дозвіл на продаж обладнання Україні. Конгресу уже відзвітували про це рішення.

Цей крок став реакцією на запит України: Київ захотів придбати товари та послуги, що пов’язані з обслуговуванням Patriot.

Насамперед Україна хоче отримати все необхідне для модернізації пускових типу M901 до M903.

Окрім того, наголошується, що вартість закупівлі — 105 млн доларів — окреслена попередньо по "верхній межі".

Запропонований продаж сприятиме зовнішньополітичним цілям США і цілям у сфері нацбезпеки, покращуючи безпекове становище партнерської держави, — вказано у документі. Поширити

Наразі також відомо, що ключовими підрядниками у потенційній угоді будуть американські оборонні компанії RTX Corporation та Lockheed Martin.