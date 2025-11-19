"Шокуючий провал". Експерт вказав на головний страх Путіна

Оглядач The Atlantic Counsil Пітер Дікінсон звертає увагу міжнародної спільноти на те, що російський диктатор Володимир Путін налаштований вести війну проти України “нескінченно”, однак це не означає, що він зможе її виграти.

Чого насправді боїться Путін

За понад 11 років війні Росія змогла окупувати лише близько 20 відсотків території України.

Це призвело до того, що решта 80 відсотків населення країни наразі вороже налаштована щодо Путіна та його планів, що значно ускладнює їхню реалізацію.

Насамперед йдеться про повернення України на орбіту РФ — російські терор фактично унеможлив цей сценарій.

Одержимість кремлівського диктатора Україною відображає його страх, що консолідація демократичної, європейської та справді незалежної України може послужити каталізатором для наступного етапу відступу від Російської імперії.... Зараз стає дедалі очевиднішим, що його рішення вторгнутися в Україну — це шокуючий провал, — наголошує Пітер Дікінсон. Поширити

Російський диктатор врешті-решт усвідомив, що ніколи не зможе остаточно знищити саму ідею української нації.

Навпаки — саме його дії призвели до того, що Україна у майбутньому стане повноцінною частиною Заходу.