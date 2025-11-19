"Шокуючий провал". Експерт вказав на головний страх Путіна
"Шокуючий провал". Експерт вказав на головний страх Путіна

Путін
Джерело:  The Atlantic Council

Оглядач The Atlantic Counsil Пітер Дікінсон звертає увагу міжнародної спільноти на те, що російський диктатор Володимир Путін налаштований вести війну проти України “нескінченно”, однак це не означає, що він зможе її виграти.

Головні тези:

  • Російський диктатор боїться консолідації демократичної та європейської України, що ускладнює його плани.
  • Путін уже зрозумів, що не зможе знищити українську націю, однак це його не зупинить.

Чого насправді боїться Путін

За понад 11 років війні Росія змогла окупувати лише близько 20 відсотків території України.

Це призвело до того, що решта 80 відсотків населення країни наразі вороже налаштована щодо Путіна та його планів, що значно ускладнює їхню реалізацію.

Насамперед йдеться про повернення України на орбіту РФ — російські терор фактично унеможлив цей сценарій.

Одержимість кремлівського диктатора Україною відображає його страх, що консолідація демократичної, європейської та справді незалежної України може послужити каталізатором для наступного етапу відступу від Російської імперії.... Зараз стає дедалі очевиднішим, що його рішення вторгнутися в Україну — це шокуючий провал, — наголошує Пітер Дікінсон.

Російський диктатор врешті-решт усвідомив, що ніколи не зможе остаточно знищити саму ідею української нації.

Навпаки — саме його дії призвели до того, що Україна у майбутньому стане повноцінною частиною Заходу.

Замість того щоб визнати цей катастрофічний результат, він буде прагнути продовжувати війну нескінченно. Путін знає, що якщо він зупиниться зараз і прийме компромісний мир, він буде приречений увійти в російську історію як людина, яка втратила Україну, — пояснив експерт.

