"Шокирующий провал". Эксперт указал на главный страх Путина
Категория
Политика
Дата публикации

"Шокирующий провал". Эксперт указал на главный страх Путина

Путин
Читати українською
Источник:  The Atlantic Council

Обозреватель The Atlantic Counsil Питер Дикинсон обращает внимание международного сообщества на то, что российский диктатор Владимир Путин настроен вести войну против Украины бесконечно, однако это не означает, что он сможет ее выиграть.

Главные тезисы

  • Российский диктатор боится консолидации демократической и европейской Украины.
  • Путин уже понял, что не сможет уничтожить украинскую нацию, но это его не остановит.

Чего на самом деле боится Путин

За более чем 11 лет войны Россия смогла оккупировать лишь около 20 процентов территории Украины.

Это привело к тому, что остальные 80 процентов населения страны сейчас враждебно настроены по отношению к Путину и его планам, что значительно усложняет их реализацию.

В первую очередь речь идет о возвращении Украины на орбиту РФ — российский террор фактически исключил этот сценарий.

Одержимость кремлевского диктатора Украиной отражает его страх, что консолидация демократической, европейской и действительно независимой Украины может послужить катализатором для следующего этапа отступления от Российской империи... Сейчас становится все более очевидным, что его решение вторгнуться в Украину — это шокирующий провал, — отмечает Питер Дикинсон.

Российский диктатор наконец осознал, что никогда не сможет окончательно уничтожить саму идею украинской нации.

Напротив, именно его действия привели к тому, что Украина в будущем станет полноценной частью Запада.

Вместо того чтобы признать этот катастрофический результат, он будет стремиться продолжать войну “бесконечно”. Путин знает, что если он остановится сейчас и примет компромиссный мир, он будет обречен войти в российскую историю как человек, потерявший Украину, — объяснил эксперт.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп и Путин тайно создают план для завершения войны РФ против Украины
Новый план Трампа и Путина – что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
США поддержали продажу Украине оборудования для Patriot
Новое решение США о помощи Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина готовит иск против России на 44 млрд долл
Украина планирует взыскать с России 44 млрд долл

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?