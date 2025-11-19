"Шокирующий провал". Эксперт указал на главный страх Путина

Обозреватель The Atlantic Counsil Питер Дикинсон обращает внимание международного сообщества на то, что российский диктатор Владимир Путин настроен вести войну против Украины бесконечно, однако это не означает, что он сможет ее выиграть.

Чего на самом деле боится Путин

За более чем 11 лет войны Россия смогла оккупировать лишь около 20 процентов территории Украины.

Это привело к тому, что остальные 80 процентов населения страны сейчас враждебно настроены по отношению к Путину и его планам, что значительно усложняет их реализацию.

В первую очередь речь идет о возвращении Украины на орбиту РФ — российский террор фактически исключил этот сценарий.

Одержимость кремлевского диктатора Украиной отражает его страх, что консолидация демократической, европейской и действительно независимой Украины может послужить катализатором для следующего этапа отступления от Российской империи... Сейчас становится все более очевидным, что его решение вторгнуться в Украину — это шокирующий провал, — отмечает Питер Дикинсон. Поделиться

Российский диктатор наконец осознал, что никогда не сможет окончательно уничтожить саму идею украинской нации.

Напротив, именно его действия привели к тому, что Украина в будущем станет полноценной частью Запада.