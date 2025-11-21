Україна окреслила свої "червоні лінії" для завершення війни
Категорія
Політика
Дата публікації

Україна окреслила свої "червоні лінії" для завершення війни

Христина Гайовишин
Джерело:  Sky News

Україна готова активно працювати над мирним планом команди президента США Дональда Трампа. Однак Київ має чіткі та непорушні "червоні лінії", які безпосередньо стосуються територіальної цілісності та суверенітету держави. Про це заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин під час засідання Ради Безпеки ООН.

Головні тези:

  • Посилення оборонних можливостей України — єдиний спосіб зупинити РФ.
  • Росія не обмежиться лише війною на українській території.

Україна не збирається торгувати своїми територіями

Христина Гайовишин вкотре нагадала світу, що Україна ні де-факто, ні де-юре не визнає тимчасово окуповану територію України як російську.

Наша земля не продається. Україна не погодиться на жодні обмеження свого права на самооборону або чисельності й можливостей наших Збройних сил.Ми також не будемо терпіти жодних посягань на наш суверенітет, включно з нашим суверенним правом обирати союзи, до яких прагнемо приєднатися.

Христина Гайовишин

Христина Гайовишин

Заступниця постійного представника України при ООН

Дипломатка також нагадала про важливий принцип: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи.

Офіційний Київ не збирається винагороджувати прагнення до геноциду з боку Росії.

За словами заступниці постпреда, для повернення миру вкрай важливо посилити підтримку України, як фінансову, так і військову.

Кремлівський режим не зупиниться, якщо його не зупинити непохитним і узгодженим тиском. Якщо ми не зупинимо Росію зараз, її агресія не обмежиться Україною, — попередила вона.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершення війни РФ проти України. Розкрито пункти мирного плану Трампа
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США визначили для України дедлайн щодо підписання мирного плану
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мирний план Трампа. Які гарантії безпеки отримає Україна
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?