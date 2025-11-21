Україна окреслила свої "червоні лінії" для завершення війни

Україна готова активно працювати над мирним планом команди президента США Дональда Трампа. Однак Київ має чіткі та непорушні "червоні лінії", які безпосередньо стосуються територіальної цілісності та суверенітету держави. Про це заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин під час засідання Ради Безпеки ООН.

Україна не збирається торгувати своїми територіями

Христина Гайовишин вкотре нагадала світу, що Україна ні де-факто, ні де-юре не визнає тимчасово окуповану територію України як російську.

Наша земля не продається. Україна не погодиться на жодні обмеження свого права на самооборону або чисельності й можливостей наших Збройних сил.Ми також не будемо терпіти жодних посягань на наш суверенітет, включно з нашим суверенним правом обирати союзи, до яких прагнемо приєднатися. Христина Гайовишин Заступниця постійного представника України при ООН

Дипломатка також нагадала про важливий принцип: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи.

Офіційний Київ не збирається винагороджувати прагнення до геноциду з боку Росії.

За словами заступниці постпреда, для повернення миру вкрай важливо посилити підтримку України, як фінансову, так і військову.