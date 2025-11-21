Завершення війни РФ проти України. Розкрито пункти мирного плану Трампа

Видання Axios від своїх інсайдерів дізналося подробиці мирного плану адміністрації президента Дональда Трампа, який складається з 28 пунктів. У ньому прописанні значні поступки з боку України, насамперед остаточна відмова від окупованих Росією територій та скорочення власної армії.

Повний текст нового мирного плану Трампа:

1. Суверенітет України буде підтверджено.

2. Україна, РФ та Європа підпишуть всеосяжну угоду про ненапад. Усі суперечності останніх 30 років вважатимуться вирішеними.

3. Росія не здійснюватиме вторгнення на територію сусідніх країн, а НАТО не розширюватиметься далі.

4. Між Росією та НАТО за посередництва США буде проведено діалог для розв'язання всіх безпекових питань та створення умов для деескалації з метою забезпечення глобальної безпеки та розширення можливостей для співпраці й майбутнього економічного розвитку.

5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.

6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 000 осіб.

7. Україна погоджується закріпити у своїй Конституції, що вона ніколи не приєднається до НАТО, а НАТО погоджується внести до свого статуту положення про те, що Україна не буде прийнята до Альянсу в майбутньому.

8. НАТО погоджується не розміщувати свої війська на території України.

9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.

10. Гарантії США:

США отримають відшкодування за надані гарантії;

якщо Україна вторгнеться до Росії, вона втратить гарантії;

якщо Росія вторгнеться в Україну, окрім рішучої скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а визнання нових територій та інші переваги цієї угоди буде скасовано;

якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві чи Санкт-Петербургу, гарантії безпеки визнаються недійсними.

11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку на час, поки це питання розглядатиметься.

12. Передбачено потужний глобальний пакет заходів із відновлення України, що включає (але не обмежується):

створення Фонду розвитку України для інвестування в швидкозростаючі галузі, зокрема технології, центри обробки даних та штучний інтелект;

співпрацю США з Україною у відновленні, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури, включаючи трубопроводи та сховища;

спільні зусилля з відбудови регіонів, постраждалих від війни, з метою реконструкції та модернізації міст і житлових районів;

розвиток інфраструктури;

розробку корисних копалин і природних ресурсів;

спеціальний пакет фінансування від Світового банку для прискорення цих зусиль.

13. Росія буде реінтегрована у світову економіку:

зняття санкцій обговорюватиметься та узгоджуватиметься поетапно й в індивідуальному порядку;

Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво для взаємного розвитку у сферах енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, проєктів із видобутку рідкісних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей;

Росію буде запрошено повернутися до G8.

14. Заморожені кошти будуть використані так:

100 мільярдів доларів заморожених російських активів буде інвестовано в очолювані США заходи з відновлення та інвестування в Україну;

США отримають 50% прибутку від цієї операції;

Європа додасть 100 мільярдів доларів, щоб збільшити обсяг інвестицій, доступних для відбудови України. Заморожені кошти в Європі буде розморожено;

Решту заморожених російських активів буде інвестовано в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який реалізовуватиме спільні проєкти в окремих галузях;

Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин і збільшення спільних інтересів, щоб створити потужний стимул не повертатися до конфлікту.

15. Буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння виконанню та забезпечення дотримання всіх положень цієї угоди.

16. Росія закріпить у своєму законодавстві політику ненападу на Європу та Україну.

17. США та Росія домовляться про продовження терміну дії договорів про нерозповсюдження та контроль над ядерною зброєю, зокрема Договору скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

18. Україна залишиться без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

19. Запорізьку атомну електростанцію буде введено в експлуатацію під наглядом МАГАТЕ, а вироблену електроенергію розподілятимуть між Росією та Україною порівну — 50:50.

20. Обидві країни зобов'язуються реалізувати освітні програми в школах і суспільстві, спрямовані на сприяння взаєморозумінню, толерантності до різних культур та подолання расизму й упереджень:

Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин.

обидві країни домовляться про скасування всіх дискримінаційних заходів та гарантують дотримання прав українських і російських ЗМІ й освіти.

уся нацистська ідеологія та пов'язана з нею діяльність мають бути відкинуті та заборонені.

21. Території:

Крим, а також Луганська й Донецька області будуть визнані де-факто російськими, зокрема Сполученими Штатами.

Херсонська та Запорізька області будуть заморожені вздовж лінії зіткнення, що означатиме де-факто визнання цієї лінії як фактичного кордону.

Росія відмовиться від інших погоджених територій, які вона контролює за межами п'яти зазначених регіонів.

Сили оборони України виведуть свої війська з частини Донецької області, яку нині контролюють, і ця зона відведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною територією, міжнародно визнаною як територія Російської Федерації. Російські війська не входитимуть у цю демілітаризовану зону.

22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати їх силовими методами. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов'язання.

23. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро для комерційної діяльности, а також будуть досягнуті домовленості про вільне транспортування зерна Чорним морем.

24. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення неврегульованих питань:

усіх полонених і тіла загиблих буде обміняно за принципом "всіх на всіх";

усіх цивільних заручників та полонених буде повернуто, включно з дітьми;

буде реалізовано програму возз'єднання сімей;

буде вжито заходів для полегшення страждань жертв конфлікту.

25. Україна проведе вибори через 100 днів.

26. Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни та погодяться не висувати жодних претензій і не розглядати жодних скарг у майбутньому.

27. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання контролюватиме та гарантуватиме Рада миру на чолі з президентом Дональдом Дж. Трампом. За порушення передбачено запровадження санкцій.

28. Після того як усі сторони погодяться з цим документом, перемир'я набуде чинності негайно після відведення військ обох сторін на узгоджені позиції для початку виконання угоди.