РФ атакувала Запоріжжя та Одесу — 5 загиблих та 13 постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

ДСНС України
Read in English

Уночі 20 листопада російські загарбники здійснила повітряний напад на Запоріжжя, відомо про п’ятьох загиблих та вісьмох травмованих. Одеса також  потрапила під удар ворога — відомо про 5 потерпілих.

Головні тези:

  • У Запоріжжі психологи ДСНС надали допомогу 12 людям.
  • В Одесі внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. 

Наслідки атак Росії на Запоріжжя та Одесу

Як повідомив глава Запорізької ОВА Івана Федорова, близько 22:00 ворог наніс удар ФАБом по Шевченківському мікрорайону.

На жаль, маємо п’ятьох загиблих. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ще п’ятеро людей перебувають у лікарні, серед них — 17-річна дитина. Один поранений в тяжкому стані.

Іван Федоров

Іван Федоров

Голова Запорізької ОВА

Окрім того, під удари ворога потрапили торгівельні ряди, магазини, багатоповерхівки. Є будинки, які постраждали вже втретє.

Були розгорнуті Пункти незламності, куди зверталися мешканці. Там люди могли отримати необхідну підтримку. Вдячний усім службам за швидку й професійну роботу, — заявив Федоров.

Окрім того, 5 людей, серед яких дитина, постраждали внаслідок російських ударів безпілотниками по місту Одеса вночі 21 листопада.

У ДСНС також підтвердили, що внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля.

