РФ атакувала Запоріжжя та Одесу — 5 загиблих та 13 постраждалих

Уночі 20 листопада російські загарбники здійснила повітряний напад на Запоріжжя, відомо про п’ятьох загиблих та вісьмох травмованих. Одеса також потрапила під удар ворога — відомо про 5 потерпілих.

Наслідки атак Росії на Запоріжжя та Одесу

Як повідомив глава Запорізької ОВА Івана Федорова, близько 22:00 ворог наніс удар ФАБом по Шевченківському мікрорайону.

На жаль, маємо п’ятьох загиблих. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ще п’ятеро людей перебувають у лікарні, серед них — 17-річна дитина. Один поранений в тяжкому стані. Іван Федоров Голова Запорізької ОВА

Окрім того, під удари ворога потрапили торгівельні ряди, магазини, багатоповерхівки. Є будинки, які постраждали вже втретє.

Були розгорнуті Пункти незламності, куди зверталися мешканці. Там люди могли отримати необхідну підтримку. Вдячний усім службам за швидку й професійну роботу, — заявив Федоров.

Окрім того, 5 людей, серед яких дитина, постраждали внаслідок російських ударів безпілотниками по місту Одеса вночі 21 листопада.

У ДСНС також підтвердили, що внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля.