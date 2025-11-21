РФ атакувала Запоріжжя та Одесу — 5 загиблих та 13 постраждалих

Уночі 20 листопада російські загарбники здійснила повітряний напад на Запоріжжя, відомо про п’ятьох загиблих та вісьмох травмованих. Одеса також потрапила під удар ворога — відомо про 5 потерпілих.
Головні тези:
- У Запоріжжі психологи ДСНС надали допомогу 12 людям.
- В Одесі внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля.
Наслідки атак Росії на Запоріжжя та Одесу
Як повідомив глава Запорізької ОВА Івана Федорова, близько 22:00 ворог наніс удар ФАБом по Шевченківському мікрорайону.
Окрім того, під удари ворога потрапили торгівельні ряди, магазини, багатоповерхівки. Є будинки, які постраждали вже втретє.
Окрім того, 5 людей, серед яких дитина, постраждали внаслідок російських ударів безпілотниками по місту Одеса вночі 21 листопада.
У ДСНС також підтвердили, що внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-