РФ атаковала Запорожье и Одессу — 5 погибших и 13 пострадавших
Украина
РФ атаковала Запорожье и Одессу — 5 погибших и 13 пострадавших

Последствия атак России на Запорожье и Одессу
Ночью 20 ноября российские захватчики совершили воздушное нападение на Запорожье, известно о пяти погибших и восьми травмированных. Одесса также попала под удар врага – известно о 5 пострадавших.

  • В Запорожье психологи ГСЧС оказали помощь 12 людям.
  • В Одессе в результате попаданий вражеских беспилотников горели жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и админздание.

Последствия атак России на Запорожье и Одессу

Как сообщил глава Запорожской ОВА Ивана Федорова, около 22:00 враг нанес удар ФАБом по Шевченковскому микрорайону.

К сожалению, есть пять погибших. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Еще пять человек находятся в больнице, среди них 17-летний ребенок. Один раненый в тяжелом состоянии.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

Кроме того, под удары врага попали торговые ряды, магазины, многоэтажки. Есть дома, которые пострадали уже в третий раз.

Были развернуты Пункты несокрушимости, куда обращались жители. Там люди могли получить необходимую поддержку. Благодарен всем службам за быструю и профессиональную работу, — заявил Федоров.

Кроме того, 5 человек, среди которых ребенок, пострадали в результате российских ударов беспилотниками по городу ночью 21 ноября.

В ГСЧС также подтвердили, что в результате попаданий вражеских беспилотников горели жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и админздание.

