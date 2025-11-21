РФ атаковала Запорожье и Одессу — 5 погибших и 13 пострадавших

Ночью 20 ноября российские захватчики совершили воздушное нападение на Запорожье, известно о пяти погибших и восьми травмированных. Одесса также попала под удар врага – известно о 5 пострадавших.
Главные тезисы
- В Запорожье психологи ГСЧС оказали помощь 12 людям.
- В Одессе в результате попаданий вражеских беспилотников горели жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и админздание.
Последствия атак России на Запорожье и Одессу
Как сообщил глава Запорожской ОВА Ивана Федорова, около 22:00 враг нанес удар ФАБом по Шевченковскому микрорайону.
Кроме того, под удары врага попали торговые ряды, магазины, многоэтажки. Есть дома, которые пострадали уже в третий раз.
Кроме того, 5 человек, среди которых ребенок, пострадали в результате российских ударов беспилотниками по городу ночью 21 ноября.
В ГСЧС также подтвердили, что в результате попаданий вражеских беспилотников горели жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и админздание.
