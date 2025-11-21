Завершение войны РФ против Украины. Раскрыты пункты мирного плана Трампа

Издание Axios от своих инсайдеров узнало подробности мирного плана администрации президента Дональда Трампа, состоящего из 28 пунктов. В нем прописаны значительные уступки со стороны Украины, прежде всего, окончательный отказ от оккупированных Россией территорий и сокращение собственной армии.

Полный текст нового мирного плана Трампа:

1. Суверенитет Украины будет подтвержден.

2. Украина, РФ и Европа подпишут всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все противоречия последних 30 лет можно считать разрешенными.

3. Россия не будет осуществлять вторжение на территорию соседних стран, а НАТО не будет расширяться дальше.

4. Между Россией и НАТО при посредничестве США будет проведен диалог по решению всех вопросов безопасности и созданию условий для деэскалации с целью обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Численность Вооруженных сил Украины будет ограничена 600 000 человек.

7. Украина соглашается закрепить в своей Конституции, что она никогда не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается внести в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в Североатлантическом союзе в будущем.

8. НАТО соглашается не размещать свои войска на территории Украины.

9. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10. Гарантии США:

США получат возмещение за предоставленные гарантии;

если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии;

если Россия вторгнется в Украину, кроме решительного скоординированного военного ответа будут восстановлены все глобальные санкции, а признание новых территорий и другие преимущества этого соглашения будут отменены;

если Украина так выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности признаются недействительными.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ к европейскому рынку на время, пока этот вопрос будет рассматриваться.

12. Будет реализован мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, который включает (но не ограничивается):

создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, в частности технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект;

сотрудничество США с Украиной в восстановлении, развитии, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры, включая трубопроводы и хранилища;

совместные усилия по восстановлению регионов, пострадавших от войны, с целью реконструкции и модернизации городов и жилых районов;

развитие инфраструктуры;

разработку полезных ископаемых и природных ресурсов;

специальный пакет финансирования от Всемирного банка для ускорения этих усилий.

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке;

Соединенные Штаты заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редких металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей;

Россия будет приглашена вернуться в G8.

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

100 миллиардов долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США меры по восстановлению и инвестированию в Украину;

США получат 50% прибыли от этой операции;

Европа добавит 100 миллиардов долларов, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные средства в Европе будут разморожены;

Остальные замороженные российские активы будут инвестированы в отдельный американо--российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в отдельных отраслях;

Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту.

15. Будет создана совместная американо--российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия выполнению и обеспечения соблюдения всех положений этого соглашения.

16. Россия закрепит в своем законодательстве политику ненападения на Европу и Украину.

17. Соединенные Штаты и Россия договорятся о продлении срока действия договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, в частности Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

18. Украина соглашается оставаться безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

19. Запорожская атомная электростанция будет введена в эксплуатацию под наблюдением МАГАТЭ, а произведенную электроэнергию будут распределять между Россией и Украиной поровну — 50:50.

20. Обе страны обязуются реализовать образовательные программы в школах и обществе, направленные на содействие взаимопониманию, толерантности к различным культурам и преодоление расизма и предубеждений:

Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств.

обе страны договорятся об отмене всех дискриминационных мер и гарантируют соблюдение прав украинских и российских СМИ и образования.

вся нацистская идеология и связанная с ней деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.

21. территории:

Крым, а также Луганская и Донецкая области будут признаны де-факто российскими, в том числе Соединенными Штатами.

Херсонская и Запорожская области будут заморожены вдоль линии соприкосновения, что будет означать де-факто признание этой линии как фактической границы.

Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти указанных регионов.

Вооруженные силы Украины выведут свои войска из части Донецкой области, которую сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной территорией, международно признанной как территория Российской Федерации. Российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону.

22. После согласования будущих территориальных договоренностей как Российская Федерация, так и Украина обязуются не изменять их силовыми методами. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.

23. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, а также будут достигнуты договоренности о свободной транспортировке зерна по Черному морю.

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения неурегулированных вопросов:

все пленные и тела погибших будут обменяны по принципу "всех на всех";

все гражданские заложники и пленные будут возвращены, включая детей;

будет реализована программа воссоединения семей;

будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

25. Украина проведет выборы через 100 дней.

26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и согласятся не выдвигать никаких претензий и не рассматривать никаких жалоб в будущем.

27 Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать и гарантировать Совет мира во главе с президентом Дональдом Дж. Трампом. За нарушение предусмотрено введение санкций.

28. После того как все стороны согласятся с этим документом, перемирие вступит в силу немедленно после отвода войск обеих сторон на согласованные позиции для начала выполнения соглашения.