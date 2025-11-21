Мирний план Трампа. Які гарантії безпеки отримає Україна
Джерело:  Axios

У новому мирному плані щодо завершення російсько-української війни, який розробила команда президента США Дональда Трампа, вказано, що Україна отримає гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО. Де-факто це означає, що США та Європа розцінюватимуть напад на Україну як атаку на всю трансатлантичну спільноту.

Головні тези:

  • Такі гарантії безпеки діятимуть протягом перших 10 років.
  • Їх можуть продовжити, якщо буде взаємна згода всіх сторін.

Україна буде захищена від нового вторгнення РФ?

Як вдалося дізнатися журналістам, команда Трампа розробила план, що підштовхує Україну до болісних поступок, проте натомість пропонує безпрецедентну обіцянку щодо гарантій безпеки.

Насамперед йдеться про задоволення ключової цілі українського лідера Володимира Зеленського у перемовинах — отримання надійних гарантій від США та Європи.

ЗМІ звертають увагу на те, що це перший випадок, коли Дональд Трамп врешті погодився винести це питання на обговорення.

У Білому домі чітко дали зрозуміти, що американська влада розцінює запропоновану гарантію як значну перемогу для Володимира Зеленського в контексті довгострокової безпеки.

Проєкт угоди передбачає, що будь-яке майбутнє значне, навмисне і тривале збройне вторгнення Російської Федерації на територію України через узгоджену лінію розмежування буде розцінюватися як атака, що загрожує миру і безпеці трансатлантичної спільноти.

А це означає, що Штати та країни Європі зобов'язані відреагувати належним чином, зокрема із застосуванням військової сили.

Члени НАТО, зокрема Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща та Фінляндія, визнають безпеку України невід'ємною частиною європейської стабільності та зобов'язуються діяти спільно зі США для забезпечення єдиної стратегії стримування.

