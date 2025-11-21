Мирный план Трампа. Какие гарантии безопасности получит Украина
Категория
Политика
Дата публикации

Мирный план Трампа. Какие гарантии безопасности получит Украина

ВСУ
Read in English
Читати українською
Источник:  Axios

В новом мирном плане завершения российско-украинской войны, который разработала команда президента США Дональда Трампа, указано, что Украина получит гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО. Де-факто это означает, что США и Европа будут расценивать нападение на Украину как атаку на все трансатлантическое сообщество.

Главные тезисы

  • Такие гарантии безопасности будут действовать в течение первых 10 лет.
  • Их могут продолжить, если будет взаимное согласие всех сторон.

Украина будет защищена от нового вторжения РФ?

Как удалось узнать журналистам, команда Трампа разработала план, подталкивающий Украину к болезненным уступкам, однако он также предлагает беспрецедентное обещание по гарантиям безопасности.

В первую очередь, речь идет об удовлетворении ключевой цели украинского лидера Владимира Зеленского в переговорах — получение надежных гарантий от США и Европы.

СМИ обращают внимание на то, что это первый случай, когда Дональд Трамп наконец согласился вынести этот вопрос на обсуждение.

В Белом доме четко дали понять, что американские власти расценивают предложенную гарантию как значительную победу для Владимира Зеленского в контексте долгосрочной безопасности.

Проект соглашения предусматривает, что любое будущее значительное, намеренное и длительное вооруженное вторжение Российской Федерации на территорию Украины через согласованную линию разграничения будет расцениваться как атака, угрожающая миру и безопасности трансатлантического сообщества.

А это значит, что Штаты и страны в Европе обязаны отреагировать должным образом, в том числе с применением военной силы.

Члены НАТО, включая Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию, признают безопасность Украины неотъемлемой частью европейской стабильности и обязуются действовать совместно с США для обеспечения единой стратегии сдерживания.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Запорожье и Одессу — 5 погибших и 13 пострадавших
ДСНС Украины
Последствия атак России на Запорожье и Одессу
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны РФ против Украины. Раскрыты пункты мирного плана Трампа
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США определили для Украины дедлайн по подписанию мирного плана
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?