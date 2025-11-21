Мирный план Трампа. Какие гарантии безопасности получит Украина

В новом мирном плане завершения российско-украинской войны, который разработала команда президента США Дональда Трампа, указано, что Украина получит гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО. Де-факто это означает, что США и Европа будут расценивать нападение на Украину как атаку на все трансатлантическое сообщество.
Главные тезисы
- Такие гарантии безопасности будут действовать в течение первых 10 лет.
- Их могут продолжить, если будет взаимное согласие всех сторон.
Украина будет защищена от нового вторжения РФ?
Как удалось узнать журналистам, команда Трампа разработала план, подталкивающий Украину к болезненным уступкам, однако он также предлагает беспрецедентное обещание по гарантиям безопасности.
В первую очередь, речь идет об удовлетворении ключевой цели украинского лидера Владимира Зеленского в переговорах — получение надежных гарантий от США и Европы.
СМИ обращают внимание на то, что это первый случай, когда Дональд Трамп наконец согласился вынести этот вопрос на обсуждение.
В Белом доме четко дали понять, что американские власти расценивают предложенную гарантию как значительную победу для Владимира Зеленского в контексте долгосрочной безопасности.
А это значит, что Штаты и страны в Европе обязаны отреагировать должным образом, в том числе с применением военной силы.
