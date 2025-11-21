США определили для Украины дедлайн по подписанию мирного плана

Как сообщает издание Financial Times, официальный Вашингтон оказывает мощное давление на команду украинского лидера Владимира Зеленского, требуя от нее согласиться на новый американо-российский мирный план ко Дню благодарения, то есть до 27 ноября.

США выбивают из Украины согласие на их мирный план

По словам анонимных источников СМИ, команда Трампа очертила жесткие временные рамки для Киева на фоне переговорного процесса.

Фактически, Белый дом требует от Зеленского согласиться на все пункты мирного плана ко Дню благодарения, который в США отмечают 27 ноября.

Американские власти требуют от Украины отказаться от подконтрольных ей территорий Донецкой области, сократить численность собственных войск вдвое и отказаться от жизненно важных категорий вооружений, а также вступления в НАТО.

Более того, Штаты добиваются тотальной амнистии за все преступления России во время войны.

По словам украинских чиновников, команда Трампа установила "агрессивный" дедлайн.

Главная цель Белого дома — представить соглашение Кремлю до конца ноября и финализировать мирное соглашение в начале декабря.

Официальный Киев уже заявил США, что ряд положений документа неприемлем.

Просто сейчас идет работа над встречными предложениями.