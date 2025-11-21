США определили для Украины дедлайн по подписанию мирного плана
Категория
Политика
Дата публикации

США определили для Украины дедлайн по подписанию мирного плана

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Financial Times

Как сообщает издание Financial Times, официальный Вашингтон оказывает мощное давление на команду украинского лидера Владимира Зеленского, требуя от нее согласиться на новый американо-российский мирный план ко Дню благодарения, то есть до 27 ноября.

Главные тезисы

  • Требования Трампа включают в себя отказ Украины от оккупированных Россией территорий и вступления в НАТО, а также сокращение численности войск.
  • Официальный Киев уже заявил о неприемлемости некоторых пунктов мирного плана.

США выбивают из Украины согласие на их мирный план

По словам анонимных источников СМИ, команда Трампа очертила жесткие временные рамки для Киева на фоне переговорного процесса.

Фактически, Белый дом требует от Зеленского согласиться на все пункты мирного плана ко Дню благодарения, который в США отмечают 27 ноября.

Американские власти требуют от Украины отказаться от подконтрольных ей территорий Донецкой области, сократить численность собственных войск вдвое и отказаться от жизненно важных категорий вооружений, а также вступления в НАТО.

Более того, Штаты добиваются тотальной амнистии за все преступления России во время войны.

По словам украинских чиновников, команда Трампа установила "агрессивный" дедлайн.

Главная цель Белого дома — представить соглашение Кремлю до конца ноября и финализировать мирное соглашение в начале декабря.

Официальный Киев уже заявил США, что ряд положений документа неприемлем.

Просто сейчас идет работа над встречными предложениями.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Стубб озвучил прогноз касательно завершения войны РФ против Украины
Стубб не верит, что война скоро завершится
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Запорожье и Одессу — 5 погибших и 13 пострадавших
ДСНС Украины
Последствия атак России на Запорожье и Одессу
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны РФ против Украины. Раскрыты пункты мирного плана Трампа
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?