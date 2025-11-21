США визначили для України дедлайн щодо підписання мирного плану

Як повідомляє видання Financial Times, офіційний Вашингтон чинить потужний тиск на команду українського лідера Володимира Зеленського, вимагаючи від неї погодитися на новий американсько-російський мирний план до Дня подяки, тобто до 27 листопада.

США вибивають з Україну згоду на їхній мирний план

За словами анонімних джерел ЗМІ, команда Трампа окреслила жорсткі часові межі для Києва на тлі переговорного процесу.

Фактично Білий дім вимагає від Зеленського погодитися на всі пункти мирного плану до Дня подяки, який у США відзначають 27 листопада.

Американська влада вимагає від України відмовитися від підконтрольних їй територій Донецької області, скоротити чисельність власних військ удвічі і відмовитися від життєво важливих категорій озброєнь, а також вступу в НАТО.

Ба більше, Штати добиваються тотальної амністії за всі злочини Росії за час війни.

За словами українських посадовців, команда Трампа встановила "агресивний" дедлайн.

Головна мета Білого дому наразі — представити угоду Кремлю до кінця листопада та фіналізувати мирну угоду на початку грудня.

Офіційний Київ уже заявив США, що низка положень документа є неприйнятними.

Просто зараз триває робота над зустрічними пропозиціями.